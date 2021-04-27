Около двадцати отставных французских генералов обратились с письмом к президенту Эммануэлю Макрону, правительству и парламенту страны с требованием не допустить гражданскую войну, которая, по их мнению, может наступить в условиях дальнейшей "исламизации" государства.

Под соответствующим письмом, опубликованным в издании Valeurs actuelles, подписались сто старших офицеров и более тысячи других французских солдат.

Авторы письма утверждают, что Франции грозит развал и погружение в гражданскую войну в случае дальнейшего бездействия руководства страны. По их словам, борьба с расизмом в современной форме является "дискриминационной" и ведется с единственной целью - "вызвать на нашей земле распри, даже ненависть между общинами".

Генералы утверждают, что исламисты продолжают захватывать окраины страны, где устанавливают свои порядки, которые противоречат ценностям Франции. Также они предупредили об опасности превращения территорий государства в земли, "подчиняющиеся догмам, противоречащим нашей конституции".

"Однако каждый француз, независимо от его веры или неверия, везде чувствует себя во Франции как дома; не может и не должно быть города, района, где не действуют законы Республики", - добавили военные.

Также они выразили недовольство тем, что "ненависть превалирует над братством" во время различных акций протеста, когда власти "используют полицию в качестве козлом отпущения перед лицом французов в желтых жилетах, выражающих свое отчаяние".

"Это в то время как приезжие и люди в масках грабят предприятия и угрожают этим же полицейским силам", - говорится в заявлении.

Авторы письма также указали французским властям на рост насилия в стране. По словам военных, еще десять лет назад вряд ли кто-то мог бы предположить, что во Франции будет допущена ситуация, когда школьный учитель будет обезглавлен.

"Кроме того, те, кто возглавляют нашу страну, должны непременно найти в себе мужество, необходимое для искоренения этих опасностей. Для этого часто достаточно безупречно применять существующие законы. Не забывайте, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием. (...) Итак, дамы и господа, хватит проволочек, ситуация серьезная, работа предстоит большая; не теряйте время и знайте, что мы готовы поддерживать политику, которая будет учитывать безопасность нации", - говорится в письме.

В то же время военные прогнозируют, что "если ничего не будет сделано, в обществе будет и дальше неумолимо распространяться расхлябанность, что в конечном итоге вызовет взрыв и вмешательство наших активных товарищей в рискованную миссию защиты наших цивилизационных ценностей и защиты наших соотечественников на территории страны".

"Как мы видим, сейчас не время откладывать на потом, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, а количество смертей, за которые вы будете нести ответственность, будут исчисляться тысячами", - резюмировали авторы письма.

Ведущим подписантом был 80-летний Кристиан Пикемаль, который командовал Иностранным легионом, прежде чем потерял привилегии отставного офицера после ареста во время антиисламской демонстрации в 2016 году.

В свою очередь лидер правой французской политической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поддержала подписантов письма и предложила военным присоединиться к ее "борьбе за Францию".

"Я приглашаю вас присоединиться к нашей акции, чтобы принять участие в начинающейся (...) битве, которая является прежде всего битвой за Францию. Как гражданин и как политик, я подписываюсь под вашими словами и разделяю ваше горе", - заявила Ле Пен.

Тем временем в правительстве Франции осудили письмо генералов и сравнили его с неудачным путчем французских военных в Алжире в 1961 году, вызванного решением тогдашнего лидера Франции Шарля де Голля предоставить африканской стране независимость.

Министр вооруженных сил Флоренс Парли заявила в своем Twitter, что отставные генералы больше не играют никакой роли в ВС Франции и представляют только свою точку зрения. Парли также раскритиковала Ле Пен, обвинив политика в серьезном незнании устройства армии, "что весьма тревожно, учитывая, что она хочет стать главнокомандующим".

Во Франции проживает около пяти миллионов мусульман - это крупнейшая община такого рода в Западной Европе - и многие из них имеют прошлое в бывших колониях, таких как Алжир.

Напомним, после убийства мусульманином учителя в пригороде Парижа президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал план защиты светских ценностей страны от исламского радикализма. Также лидер республики ставил ультиматум мусульманским лидерам страны на 15 дней. За это время они должны были принять "хартии республиканских ценностей".