В канадском Монреале неизвестные подожгли особняк за 11 млн фунтов стерлингов, который принадлежит основателю порносайта PornHub Ферасу Антуну. ЧП случилось вечером в воскресенье, 25 апреля. Любопытно, что роскошный дом с восемью спальнями и гаражом на девять авто сгорел так и не достроенным.

Расследованием обстоятельств произошедшего занимаются правоохранители. Об этом сообщает The Sun.

По данным полиции, двое неизвестных пробрались внутрь здания и устроили пожар. Вскоре на место происшествия приехала пожарная служба. Огонь на протяжении трех часов тушили 80 пожарных, но дом полностью выгорел. По словам соседей, пламя достигало в высоту 50 метров.

Так дом выглядел до пожара. Фото: Royallepagt.ca

Полиция расценила произошедшее как поджог, за расследование дела взялось соответствующее подразделение. На данный момент поджигатели не найдены. Антун выразил благодарность за то, что его семья и соседи оказались в безопасности, однако отказался от дальнейших комментариев "из-за уважения к продолжающемуся расследованию".

По данным издания Vice, до случившегося Антун выставил недостроенное владение на продажу. Он хотел получить за него 19,8 миллиона долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что крупнейший в мире порноресурс Pornhub, обязавший новых пользователей подтверждать свой возраст, удалил 653 465 видео с несовершеннолетними, изнасилованиями и насилием над животными.

Также мы сообщали, что Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на Pornhub.