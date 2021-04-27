Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, которая недавно сделала прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca, появилось на публике с перевязанным средним пальцем.

Соответствующий кадр выступления политика опубликовал Telegram-канал "РИА Новости".

На скриншоте видно, что повязка на пальце 66-летней Меркель, которая занимает пост канцлера Германии с 2005 года, наложена крест-накрест. По каким причинам у политика перевязан палец - неизвестно.

Напомним, 18 июня 2019 года, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Ангела Маркель заметно дрожала и покачивалась, свое состояние канцлер объяснила обезвоживанием. Что произошло во время встречи Меркель с лидером Украины подробно разбиралась "Страна".

Подобный инцидент произошел и 27 июня того же года, во время официального мероприятия в Германии. Что могло стать причиной тряски и о каких проблемах со здоровьем это может говорить рассказали медики. По одной из версий, дрожь может быть связана с возрастом. При этом сама Меркель заявила, что у нее нет серьезных проблем со здоровьем.