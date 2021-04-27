Завтра в Киеве ожидается своего рода прецедент - в городе пройдет марш в честь 77-летия львовской дивизии "Галичина".

Это соединение, входившее в годы войны в нацистскую организацию "СС", которую возглавлял рейхсфюрер Генрих Гиммлер.

Ранее празднования по поводу "Галичины" не выходили за пределы региона, где она была создана. И завтра это, судя по всему, случится и в Киеве.

Пока непонятно, насколько массовым будет это мероприятие. Крупные националистические организации еще не заявили официально о его поддержке.

Но сам факт подобного мероприятия в городе-герое Киеве, где нацисты устраивали террор против местного населения - весьма показателен. "Страна" разбиралась, как пройдет этот марш.

Что известно о марше?

Анонс мероприятия разместила Facebook-страница сообщества "Голосіївська криївка".

Это известная в Киеве организация, которую возглавляет функционер ВО "Свобода" Руслан Андрейко - бывший помощник депутата Андрея Ильенко.

"Криївка" занимается организацией фестивалей национал-патриотической музыки в Голосеевском парке. В том числе - при финансовой поддержке киевской мэрии.

Выступала там и скандальная группа "Сокира Перуна", которая восхваляет нацистов. И на чей концерт как-то явился премьер-министр Алексей Гончарук.

Но завтра националисты обещают другую музыку: марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина".

Впрочем, упоминание об СС в промо-ролике акции опускается. "Не забудет стрелка Украина с золотым львенком на рукаве!", - звучит закадровый голос.

"Надевайте свою самую красивую вышиванку и приходите чтобы встретиться с родными, вместе пройтись торжественным шествием по центру Киева и вспомнить Первую Добровольческую Украинскую дивизию!", - пишут организаторы.

На видео есть отрывки черно-белой хроники с людьми, одетыми в украинские национальные костюмы. Но без свастик и эсэсовских "молний".

Акция назначена у метро "Арсенальная" в 18:00. Как раз в тот момент, когда те, у кого есть пропуска, пойдут в метро, чтобы уехать домой.

Для столицы это, кстати, прецедент: ранее эпицентром восхвалений украинской дивизии СС был город Львов. Теперь же традицию перемещают в Киев.

Органы власти пока не комментировали этого мероприятия. Но, учитывая давнюю дружбу "Голосеевской крыивки" и КГГА, проблем возникнуть не должно.

Среди организаций, которые завтра примкнут к шествию, уже обозначилась С14 (которая, к слову, происходит из свободовского "Сокола"). Ее лидер Евгений Карась публикует у себя в телеграм-канале фото расклейки листовок с призывом прийти на марш. "Готовимся к среде!" - пишет он.

Кстати, подписчики Карася радостно отреагировали на эту новость стикерами с Гитлером и видео с символикой СС, которая сопровождала создание "Галичины".

О поддержке марша заявили и в "Правом секторе". Там рассказали, что марш пойдет от "Арсенальной" до Майдана. То есть пройдут мимо Рады и Кабмина по самом центру столицы.

В самой "Свободе", "Нацкорпусе" и "Рухе опору капитуляции" пока никак не комментировали свое участие в марше.

"Оживили скелеты Рейха". Реакция на завтрашний марш

В соцсетях уже активно обсуждают эту тему.

"Создавалась дивизия, как следует из названия, на Западной Украине. В это время Киев находился под оккупацией. Нацисты и их местные пособники продолжали расстрелы мирного населения.

И вот теперь пройдёт марш в честь нацисткой дивизии. Пройдёт марш в городе, где был Бабий Яр.

Местная и центральная власть, конечно же, вряд ли будет препятствовать. Даже на явное нарушение режима локдауна наверняка не обратит внимание", - пишет телеграм-канал "Политика Страны", который опубликовал более полное видео момента создания этой дивизии - с нацистской символикой.

"Как говорится, где вы тут видите нацистов?", - комментирует этот ролик журналист Юрий Ткачев.

Нардеп Макс Бужанский напомнил, что в дни создания дивизии предки большинства украинцев погибали на Курской дуге.

"Насчёт завтрашнего шествия фанатов эсэсовской дивизии Галичина.

Было ж уже такое праздничное мероприятие, как раз 28 апреля 1943 года.

Ну, вы должны помнить, ваши то предки как раз готовились умирать на Курской Дуге, ни шагу назад, кто ж из них знал, что часть потомков, ничтожно малая на сорока миллионную страну, вдруг влюбится в эсэсовцев.

Так вот, больше с тех пор эта шваль парадами не ходила, если что, поздравляю, оживили скелеты Рейха, молодцы", - пишет Бужанский.

Украина и "Галичина"

Дивизия была создана в 1943 году как часть СС - признанной во всем мире преступной организации германского нацизма и запрещенной в том числе по украинским законам.

Цитированное выше видео с "презентацией" Галичины во Львове в этом смысле говорит само за себя.

На церемонии присутствуют высшие офицеры СС, все пестрит символикой Третьего рейха, которую несут в том числе "добровольцы" дивизии.

Да и на плакатах, где упоминается ее название, пишется, что данное воинское соединение входит в СС.

Понятно, что "Галичину" уже по этим параметрам уверенно можно называть коллаборационистами. И поддерживать их могли только маргиналы, которые разделяют идеи национал-социализма.

Тем не менее со времен Евромайдана в Украине эту дивизию начали возводить в культ. Официальная пропаганда ретушировала проявления нацизма и утверждала, что это "добровольческая украинская дивизия", которая, мол, боролась за независимость (видимо, в рамках Третьего рейха).

При этом, когда дело доходило до серьезных обсуждений, начинали звучать утверждения, что в "Галичину" украинцев загоняли насильно, поэтому их коллаборационистами считать нельзя. Такие мессиджи продвигал глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

Правда, тогда непонятно, зачем надо чествовать память дивизии, к чему одновременно призывал сам Вятрович.

Репутация у "Галичины" оказалась столь неоднозначной, что киевский суд в прошлом году признал ее символику нацистской и запретил Институту нацпамяти рассказывать украинцам о том, какой "хорошей" она была.

Впрочем, дальше история развивалась предсказуемо для Украины: после прямых угроз националистов судьи отменили запрет в апелляции.

Во Львовской области культ "Галичины" уже стал официальным. Причем поддержал его губернатор Максим Козицкий, назначенный Владимиром Зеленским. Он записал целое видео, где оспорил, что "галичане" - коллаборанты, и заявил, что это они так боролись с большевизмом.

То есть у Зеленского курс на воспевание "Галичины" продолжают. И более того - пытаются распространить уже и на Киев.