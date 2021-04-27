В ближайшие выходные в Украине отпразднуют Пасху, которая в этом году совпадет с майскими праздниками. Уик-энд может подпортить погода, ведь синоптики сообщают, что хотя и будет тепло, но на Пасху местами могут пройти дожди, а потом похолодает.

Читайте прогноз погоды на ближайшие выходные и майские праздники в Киеве, Одессе и Карпатах по данным Укргидрометцентра и сайта Sinoptik.ua.

Прогноз погоды в Киеве на Пасху

Синоптики обещают в субботу, 1 мая, переменную облачность без осадков. В первой половине дня будет светить солнце, к вечеру небо затянут тучи. Воздух прогреется до +16...+18.

В воскресенье, 2 мая, большинство синоптических сайтов прогнозируют грозовые дожди в Киеве. Дождь может начать моросить с 9 утра, а после обеда припустит. При этом будет довольно тепло +17...+22.

По данным сайта Sinoptik.ua, 3 и 4 мая в Киеве пасмурная погода, после обеда будет моросить дождь. Похолодает. 3 мая днем обещают +14, на следующий день всего +11.

Погода в Одессе 1 и 2 мая

В Одессе 1 мая обещают солнечную и теплую погоду до +18...+22 днем.

Что касается 2 мая, то, например, сайт Sinoptik.ua прогнозирует переменную облачность без осадков и +17...+18 днем. Укргидрометцентр пишет, что днем будет идет дождь. При этом воздух прогреется до летних +24...+26.

3 мая небольшой дождь может пройти во второй половине дня. 4 мая - облачно, но без осадков. Дневная температура в эти дни +15....+18.

Прогноз погоды в Карпатах на выходные

На Пасху и майские праздники в Карпатах пройдут дожди. В отдельные дни ночью может даже срываться снег.

1 мая на целый день может затянуться дождь. Температура +14.

2 мая прогнозируют переменную облачность в течение дня, временами будет идти дождь. Днем до +16.

3 и 4 мая похолодает до +7 днем и +1 ночью. В Карпатах в эти дни обещают пасмурную погоду, будет идти дождь. В ночь с 3 на 4 мая возможен снег.