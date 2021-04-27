Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил "Стране", как обычный украинец, который не попадает в перечень приоритетных групп (медики, военные, сотрудники и жители домов престарелых и т.д.), может получить вакцину от коронавируса.

"Вполне естественно и логично, что в первую очередь мы должны защитить группы риска - пожилых людей и тех, кто работает в критически важных сферах (например, медиков). Таким образом мы выделили пять этапов вакцинации, по принципу "чем выше риск, тем ближе к первому этапу". Люди в возрасте от 18 до 59 лет, которые не имеют сопутствующих заболеваний, относятся к последнему, пятому этапу вакцинации. Но это не значит, что они будут привиты последними. Мы открываем этапы параллельно, в зависимости от поступления вакцин в страну. Помимо этого была запущена онлайн-запись с помощью приложения "Дія". Когда мы начали вакцинировать людей в возрасте 80+, более 2,5 тысяч человек было записано через "Дію". Эти люди таким образом заявили о своем желании привиться. Также записаться можно через горячую линию Министерства здравоохранения или через своего семейного врача. Аналогичным образом будет осуществляться запись в последующих этапах вакцинации", - сказал министр.

Он уточнил, что для того, чтобы гарантированно получить прививку, всем желающим следует записаться на вакцинацию через приложение "Дія".

"Желательно это сделать для того, чтобы мы смогли верифицировать человека и точно знали, что тот, кто хотел, получил свою дозу вакцины", - заявил глава Минздрава.

Степанов добавил, что молодые люди, не относящиеся к группам риска и без сопутствующих заболеваний, будут привиты только после завершения четвертого этапа вакцинации. То есть по состоянию на сегодняшний день молодые люди возрастом от 18 лет, не принадлежащие к группам риска, в Украине не имеют легальной возможности получить дозу вакцины.

Однако в ближайшее время правительство Украины рассчитывает получить новые вакцины, за счет которых пожилые люди, не относящиеся к приоритетным категориям, смогут записаться на вакцинацию.

Министр прогнозирует, что люди старше 60 лет смогут получить первую дозу вакцины уже в мае.

"Поставщики вакцин должны закрыть свои долги по контрактам в мае. По мере поступления вакцин мы будем добавлять третий и четвертый этап вакцинации для соответствующих категорий (возрастом от 65 и от 60 лет). Сейчас вакцинация открыта для первого и второго этапа. Молодые люди от 18 лет входят в пятый этап вакцинации и на сегодняшний день им прививку не сделают. Но они могут записаться на вакцинацию через своего семейного врача, или "Дію", или горячую линию МОЗ 0-800-60-20-19, и в будущем их пригласят в пункт вакцинации", - сказал Степанов.

Напомним, в декабре прошлого года Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС показала календарь вакцинации от коронавируса, согласно которому за 2021 год планируется привить 14,4 млн человек, а люди, не входящие в группы риска смогут получить вакцину в период с ноября по декабрь.

Уже в апреле этого года главный санврач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что перед ним стоит задача организовать около 47 миллионов уколов вакцинами от коронавируса до конца 2021 года. Также, по его словам, для вакцинации всех желающих в стране должно находиться около миллиона доз препарата.

С конца февраля, когда в Украине началась кампания по вакцинации от коронавируса, полностью привились всего девять человек.