Появились подробности сегодняшнего подрыва автомобиля в зоне ООС на Донбассе, в результате которого один боец ВСУ погиб и еще трое получили тяжелые ранения.

Инцидент произошел во вторник, 27 апреля, в районе Орехового. По предварительным данным, автомобиль ГАЗ-66 14-й Отдельной механизированной бригады с бойцами-минометчиками на борту наехал на неизвестное взрывное устройство.

Об этом пишет телеграм-канал "Черговий ООС".

В результате взрыва погиб сержант Гуляк Р.В. Тяжелые ранения получили старший сержант Антонюк В.И., младший сержант Мацейко А.В. и солдат Гурский В.С.

По факту инцидента проводят расследование. При этом не исключено, что что взрывное устройство было украинским.

Напомним, на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины, выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе от пули снайпера погиб украинский боец "Африка".

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