Министерство иностранных дел Украины не планирует эвакуировать своих сотрудников дипведомств из России в свете взаимной высылки дипломатов обеих стран.

Об этом в интервью изданию "Главком" сообщил госсекретарь МИД Александр Баньков.

"В конкретных случаях из новейшей истории украинской дипломатии можно вспомнить меры относительно наших дипломатических учреждений во время развития конфликта в Сирии, когда мы эвакуировали посольство оттуда и перебросили функции нашего посольства на наши посольства в других странах. Посольство, которое работало в Ливии, было эвакуировано в Тунис. Во время военных действий физическая безопасность работников была под угрозой. Необходимости принимать подобные действия в России пока нет", - сказал он.

В то же время представитель МИД заявил, что ведомство прибегло к таким мерам безопасности, как сокращение персонала украинских диппредставительств в России.

"В начале вооруженного конфликта рекомендовали вывезти их семьи, что и было сделано. Также существуют определенные ограничения для мест проживания", - добавили Баньков.

Напомним, 17 апреля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали украинского консула Александра Сосонюка. По данным силовиков, он якобы получал от гражданина РФ закрытую информацию из базы МВД. Вскоре Сосонюк покинул территорию России.

После этого в МИД Украины выдвинутые консулу обвинения исключили и объявили о высылке старшего дипломата из посольства России в Киеве. Дипломат покинул Украину 21 апреля.

В свою очередь Москва выразила протест и пообещала ответить на него аналогичными шагами. Уже 26 апреля МИД РФ объявило сотрудника посольства Украины в России "persona non grata". Он должен покинуть территорию страны до конца дня пятницы, 30 апреля.

Вслед за этим МИД Украины применило аналогичные меры по отношению к консулу России в Одессе.