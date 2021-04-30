В этом году Страстная пятница выпадает на 30 апреля. Для всех православных это самый скорбный день не только предпасхальной недели, но и всего года. Сегодня вспоминают мучения, которые пришлось перенести Иисусу Христу, молятся, строго постятся (пьют только воду или голодают), отказываются от любой домашней работы и не пекут куличей.

История Страстной пятницы

Пятница получила названия "Страстной" из-за физических и духовных страданий, которые перенес Иисус Христос перед смертью. Тяжелые испытания, выпавшие на долю Спасителя получили название Страстей Христовых. Особое значение имеет последовательность всех событий, случившихся после Тайной вечери: предательство и арест, суд, бичевание, казнь.

По преданию, именно поцелуй Иуды указал римским стражникам на Иисуса.

Взятие Христа под стражу. Джотто ди Бондоне

Распятие на Голгофе стало кульминацией всех страданий. Такой вид смерти считался самым болезненным и мучительным, его применяли для наказания самых тяжких преступников. Крест на место казни Иисусу предстояло нести самому, лишь немного его участь смягчил Симеон.

Апокрифическая литература рассказывает, что крест был воздвигнут между распятиями двух преступников - по правую и левую руку от него находились Благоразумный разбойник Дисмас и Безумный разбойник Гестас. Считается, что Дисмас раскаялся и смог попасть в рай.

Над головой Иисуса к кресту в издевательство была прикреплена табличка с надписью "Царь Иудейский" на трех языках (еврейском, греческом и латинском).

Многие христиане верят, что Страсти Христовы были предсказаны пророками Ветхого Завета. О них заранее знал и Иисус Христос. Он умер около трех часов дня, произнеся "Свершилось".

Эта жертва стала символом искупления всех человеческих грехов.

Главные традиции и запреты Великой пятницы

День, когда мы вспоминаем распятие Христа, приходится на последние дни Великого поста. Постящиеся проводят день в молитвах, обходясь без еды, а некоторые и без воды - до захода солнца.

Повествование о последнем дне земной жизни Христа описано в каждом из четырех евангелий и его прочитывают трижды. Служба в церкви обычно проходит дважды. Вечером выносят Плащаницу - ткань, на которой вышито изображение тела умершего Христа. Святыню обносят вокруг храма, а верующие молятся со свечами в руках. Из-за пандемии формат праздника будет изменен - богослужение рекомендуют смотреть онлайн.

Традиции Страстной пятницы похожи на обычаи других церковных праздников. Категорически запрещаются домашние работы (четверг был последним днем, когда разрешалась уборка, стирка, глажка). Ничего не должно отвлекать верующего от молитв и служб. Тем более нельзя ничего шить и резать.

Работы в саду запрещались. Считалось, что саженцы быстро погибнут, а воткнутые в землю железные предметы или инструменты (лопаты, тяпки, грабли), принесут беду.

В такие скорбные дни нельзя ссориться, выяснять отношения, посещать развлекательные мероприятия. От веселья отказывались, чтобы весь следующий год не провести в слезах.

Не положено печь в этот день пасхи. Если вы не начинали кулинарные приготовления в четверг, то лучше оставить выпечку и окрашивание яиц до субботы.

С этим днем связано много народных примет. Так, если в этот день погода солнечная и спокойная, то сорняки не будут досаждать урожаю, если дождь, то сорняков будет много.

Считалось, что случайно разбитая посуда принесет в дом умиротворение.