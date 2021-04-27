Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) избрал нового руководителя правления. Им стал нынешний член НОТУ 37-летний Николай Чернотицкий, как ранее и предполагала "Страна".

Голосование транслировалось в Youtube.

Чернотицкий набрал десять голосов. Всего во второй тур, кроме него, допустили еще трех кандидатов, Андрея Шаповалова, Виталия Докаленко и Оксану Лук, о чем сообщалось ранее.

Кандидатуру Чернотицкого на конкурсе поддерживал и предыдущий глава вещателя - Зураб Аласания, срок полномочий которого истекает в мае.

Нового главу правления избрали сроком на четыре года. К 1 января 2022 его должностной оклад составит 118 тысяч гривен.

Николай Чернотицкий родился в Черниговской области в 1984 году. С 2008 по 2010 он занимал должность коммерческого директора ООО "Сумы Медиа Сервис". В 2010 году, стал главным редактором газеты "Сумы и сумчане", где проработал до 2013 года.

В 2017 году Наблюдательный совет НОТУ выбрала Николая Чернотицкого членом правления. В 2019 году он уже был исполняющим обязанности главы "Общественного", когда с Аласанией досрочно расторгли контракт.

Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировал победу Чернотицкого:

"Как и прогнозировала "Страна", победителем конкурса на пост руководителя Национальной общественной телекомпании стал Николай Чернотицкий. Это официальный "наследник" нынешнего руководителя телекомпании Зураба Аласании, ставленник все той же грантовой тусовки.

А значит ситуации с НОТУ останется прежней: будут выделяться миллиарды из бюджета, будут выделяться и осваиваться огромные гранты западных организаций, но зрителей у канала по-прежнему будет мизер", - говорится в сообщении.

Напомним, полномочия Зураба Аласании закончатся 13 мая. В связи в этим был объявлен конкурс на нового руководителя Национальной общественной телерадиокомпании. Документы для участия в конкурсе подавали с 2 марта по 1 апреля.

7 апреля наблюдательный совет НОТУ объявил 13 претендентов на должность председателя правления, которых допустил к участию в первом этапе конкурсного отбора. Трех кандидатов не допустили. 19 апреля состоятся независимые дебаты кандидатов на должность председателя правления Общественного вещателя.

16 апреля наблюдательный совет НОТУ отобрал четверых кандидатов на пост председателя правления, которые прошли в финальный этап конкурсного отбора. Ранее мы писали о них.