Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил за обновление Минского переговорного процесса, заявив, что он "должен быть гибким", однако закрытие "Минска" на данный момент на повестке дня не стоит.

Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Херсонскую область во вторник, 27 апреля.

"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - сказал он.

Зеленский добавил, что сейчас в пределах Минского формата активно проходят переговоры, в частности в рабочих группах Трехсторонней контактной группы, и вскоре может быть достигнут общий результат.

"Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузят этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно подтвердят", - сказал глава государства.

Также он заявил, что параллельно "нормандскому" может быть создан другой формат с привлечением заинтересованных стран для урегулирования в Донбассе.

"Форматов, конечно, можно будет много создать. Но только ключевой участник процесса - Россия в них участвовать не будет", - комментирует инициативу Зеленского телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, в интервью Financial Times Зеленский заявил о необходимости изменить Минские соглашения, а также привлечь к переговорам в "нормандском формате" Соединенные Штаты и Канаду.

19 апреля состоялись переговоры советников Нормандской четверки по Донбассу впервые после обострения на линии фронта. На них должны были обсудить план немцев и французов по "кластерам" для Донбасса - пошаговом алгоритме выполнения "Минска-2", однако переговоры закончились ничем.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что кластеры, которые предложили представители Франции и Германии, могут стать основой "дорожной карты" по выполнению Минских соглашений. При этом глава ОП продолжает настаивать на такой последовательности выполнения пунктов, которая предусматривает прежде всего передачу украинской стороне контроля границы, а затем уже проведение выборов на ныне неподконтрольном Донбассе, что противоречит условиям условиям самих кластеров и Минских соглашений.