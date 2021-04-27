Под Кременчугом компания из трех семиклассниц устроила фотосессию на местном кладбище. Подростки позировали обнаженными на фоне могил и при этом курили. Затем они опубликовали фото в соцсети, после чего школьницами занялись правоохранители. Об этом сообщает "Кременчугская газета" со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Как выяснилось, к инциденту причастны ученицы учебно-воспитательного комплекса в селе Белецковка Кременчугского района. На кладбище они находились во время школьных уроков.

На прошлой неделе судья Кременчугского районного суда Полтавской области Жанна Данилина рассмотрела несколько похожих судебных дел, которые касались невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Суд признал родителей всех трех девочек виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях и постановил назначить наказание в виде предупреждения. Также в пользу государства был взыскан судебный сбор в сумме по 454 грн 00 коп с каждого обвиняемого.

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожье школьница совершила суицид, оставив предсмертную записку с обвинениями учителей.

Также мы сообщали, что луцкие школьницы утверждают, что учительница математики заставила их раздеться в наказание за курение в классе.