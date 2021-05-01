Завтра православные христиане отмечают один из самых больших праздников в году - Пасху. В Светлое Христово воскресенье верующие посещают праздничную церковную службу, во время которой освящают яйца и куличи. Кроме них в пасхальную корзину кладут и другие продукты.

Что и почему освящают в церкви

Творожные пасхи и сдобные куличи (паски на украинском) - обязательный атрибут пасхальной корзины. Хлеб - важный символ в христианстве, он символизирует тело Христово. Священнослужители говорят, что ставя на пасхальный стол кулич, православные уповают, что в их доме незримо присутствует воскресший Господь.

Крашенные яйца - еще один обязательный атрибут для освящения на Пасху. Они символизируют Гроб Господень и жизнь. Обычно их красят в красный цвет, как напоминание о пролитой за людей крови Иисуса.

Мясные продукты (сало, ветчина, буженина, окорок) - также часто приносят на освящение.

Молочные продукты (сыр, масло) по желанию также могут присутствовать в наборе продуктов.

Соль кладут, как символ, здоровья и благополучия.

Хрен является символом крепкого духа.

Кагор - красное церковное вино тоже может присутствовать в корзине.

В пасхальную картину кладут яйца

Освящение скоромных продуктов в Христово воскресенье - символический акт. Церковь благословляет верующих на прием скоромной пищи после строгого поста.

При этом стоит помнить, что это именно благословение пришедших на службу людей, поэтому священными не становятся сами продукты.

Обряд освящения продуктов не обязательный. Если считаете нужным - приносите продукты на службу, если нет - церковь не видит в этом греха.

Смысл освящения продуктов - присоединиться к общей радости, это выражение некой общности с другими верующими и с церковью.

Что лучше не класть в пасхальную корзину

Есть продукты, которые лучше не нести на освящение. Например, все виды алкоголя, кроме церковного кагора, ведь церковь не поощряет распитие спиртных напитков.

Также не стоит класть постные продукты - овощи, фрукты, мед, поскольку смысл освящения в благословении на прием скоромной еды, а их можно было есть во время долгого поста.

Не место в пасхальной корзине и любым вещам - украшениям, ключам и так далее.

Иконы, крестики и воду также лучше освятить отдельно, не на Пасху.