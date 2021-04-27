Российская компания "Дельта" регистрирует в Роспатенте торговый знак "Петров и Боширов", названный в честь российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова, которых чешские спецслужбы подозревают в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице. Компания планирует выпускать под этим знаком настольные игры-бродилки.

Компания подала заявку в прошлую пятницу, 23 апреля.

"Дельта" была зарегистрирована в мае 2016 года и занимается оптовой торговлей бытовыми товарами, производством парфюмерии, хозяйственного мыла и игрушек. Ранее компания получила сертификат соответствия Евразийского экономического союза на производство детских наборов для проведения химических опытов.

"Хотим продавать настольные игры-бродилки, в том числе и за границу, чтобы раскрученный бренд приносил пользу для нашего государства и прибыль нам. Только ленивый сейчас не пишет про Петрова и Боширова, поэтому с узнаваемостью бренда всë в порядке - не надо будет тратиться на дополнительные расходы", - заявили представители "Дельты" изданию "Открытые медиа".

Компания регистрирует товарный знак "Петров и Боширов" по четырем классам - для производства одежды, обуви, головных уборов, оптовой и розничной продажи товаров, телекоммуникаций и детских игрушек.

В то же время в компании не боятся, что потенциальными зарубежными покупателями название будет воспринято негативно.

"За границей живет много здравомыслящих людей, но даже негативная реклама - это реклама", - считают в "Дельте".

Отметим, что заявку на регистрацию торгового знака в Роспатент компания подала после того, как 17 апреля чешские власти заявили о причастности российских спецслужб к взрыву военных складов в деревне Врбетице в 2014 году. Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы попали в Чехию по поддельным паспортам.

Ранее Британия обвиняла эту же пару разведчиков в отравлении ядом "Новичок" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.