Во вторник, 27 апреля, в Киеве начался оперативно-стратегический сбор с руководящим составом ВСУ под руководством главнокомандующего Руслана Хомчака. Во встрече, организованной из-за действий РФ, также участвуют представители вооруженных сил государств-членов НАТО, стран-партнеров и ведущие эксперты в области нацбезопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на странице в Facebook.

Отметим, что в сообщении Генштаба Россия упоминается несколько раз и все разы написана с маленькой буквы "р".

"Учитывая агрессивную политику россии (сохранена орфография пресс-службы - Ред.), которая имеет целью уничтожение нашей государственности, наш выбор - это интеграция в структуры НАТО и подготовка ВС Украины, которые обеспечили суверенитет и территориальную целостность Украины. Кремль любой ценой готов помешать реализации этих планов, рассматривая факт превращения Украины в процветающую независимую европейскую страну как прямую угрозу своему существованию", - заявил начальник Генштаба Сергей Корнийчук.

Мероприятие направлено на углубление знаний его участников по военному искусству, организации и проведения подготовки ВС с учетом угроз нацбезопасноти Украины, обмену опытом с представителями стран-партнеров. Участники рассмотрят ситуацию безопасности вокруг границ Украины и внутри государства, обговорят вопросы планирования и применения сил обороны.

Кроме того, во время сбора руководящий состав ВСУ и других военных формирований рассмотрит основные положения новых новых доктринальных документов, которые были разработаны и внедрены в ВСУ с учетом стандартов НАТО.

Во время мероприятия руководящий состав ВС Украины и других военных формирований уделит внимание рассмотрению основных положений новых доктринальных документов, разработаны и внедрены в ВС Украины с учетом стандартов НАТО.

Напомним, 22 апреля Россия заявила о начале отвода войск от границы с Украиной. При этом часть военной техники останется недалеко от границ Украины.

Также мы писали, что разведка США не подтвердила полный отвод российских войск от границы Украины.