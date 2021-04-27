Юлия, супруга Иосифа Ломтадзе, который с топором устроил погром в супермаркете АТБ в Мариуполе, рассказала свою версию возникновения конфликта.

Девушка зачитала свое объяснение с телефона.

"Я пришла в этот супермаркет с детьми 11 и 4 лет, помогла выбрать товар, дала деньги, и, оставив их на кассе, стала дожидаться за пределами кассы. Когда подошла их очередь, кассир потребовала, чтобы я надела на детей маски, иначе она не пробьет им товар. Между нами завязался спор. Я утверждала, что эти требования незаконны, требовала, чтобы она назвала закон и статью Конституции Украины, где написано, что мы обязаны носить маски, тем более, наши дети", - сказала девушка.

Далее, по словам Юлии, в ее адрес со стороны персонала супермаркета и покупателей посыпались оскорбления. Также она добавила, является аллергическим астматиком, поэтому по медицинским показанием маску не носит.

"Грозили вызвать полицаев, всячески унижали, подстрекали и грозились выгнать ее вместе с детьми из магазина", - продолжила девушка.

Далее, по словам Юлии, на неё напала неизвестная женщина, схватила ее за волосы и наносила удары руками. А через некоторое время забежал ее муж, ударил ее в лицо, и помогал избивать Юлию на глазах ее детей. После того, как дети начали кричать, удары прекратились, а нападавшие скрылись на машине. При этом жена дебошира успела зафиксировать номера их авто, однако не назвала их во время своего заявления.

"Видео с камер АТБ скрывают. На суде о мере пресечения компания заявила, что у них были технические неполадки именно в тот момент", - добавила девушка.

Кроме того, она попросила материальной помощи.

Напомним, инцидент в супермаркете произошел 22 апреля в Мариуполе. Тогда мужчина с топором разгромил АТБ на проспекте Нахимова, 106. Он ворвался в магазин и, нецензурно ругаясь, начал громить кассы и витрины. Шокированные покупатели и персонал разбежались. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в соцсети.

После этого полиция Мариуполя задержала мужчину. Правоохранители открыли уголовное дело и выясняют обстоятельства происшествия.

Суд арестовал злоумышленника. По решению суда он взят под стражу без права залога на два месяца, окончательный приговор будет вынесен позднее. Максимальное наказание, которое может грозить дебоширу - до семи лет лишения свободы.