Члены ученого совета, которые единогласно проголосовали за присвоение нардепу Илье Киве степени кандидата наук, рассказали, что оценивали его диссертацию как научную работу, и причин отдавать свои голоса против у них не было.

Об этом они сообщили в комментарии hromadske.

Один из членов ученого совета заявил, что, на его взгляд, нардеп сам писал свою диссертацию.

"Я Киву не знаю вообще, я оцениваю его научную работу", - сказал ученый.

Еще одна член совета заявила, что критика защиты Кивы вызвана желанием дискредитировать украинскую науку.

"Все сделано для того, чтобы дискредитировать науку в Украине... У меня не было показаний, чтобы не голосовать за", - сказала она, отвечая на вопрос о возможных причинах ажиотажа вокруг диссертации нардепа.

Замминистра образования Андрей Витренко рассказал, что после защиты диссертацию проанализируют в МОН.

"От процедуры защиты до процедуры подтверждения решения ученого совета аттестационной комиссией МОН будет еще преодолен тяжелый и долгий путь. Сейчас в министерство не поступил полный пакет документов от ученого совета, на его подготовку выделено время, пусть вуз и ученый совет предоставят перечень документов, и мы будем проводить всесторонний анализ данного пакета и рецензировать всю диссертационную работу", - цитирует замминистра "Украина 24".

Напомним, "Страна" писала о том, что тема научной работы Ильи Кивы связана с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины).

Также мы сообщали, что текст работы Кивы оказался уникальным на 84% по результатам проверки на плагиат.