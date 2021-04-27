Вчерашнее заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о локдауне с 29 апреля по 17 мая спровоцировало настоящую панику среди украинских туристов. Эрдоган отметил, что не будут работать в том числе отели. Но при этом не уточнил, касается ли ограничение иностранных туристов, что позволило истолковать его слова двояко.

В украинских туркомпаниях отмечают, что сегодня с самого утра им начали звонить клиенты - и те, кто уже успел забронировать отель на майские праздники, и те, кто пока только думает, стоит ли ехать.

В туристических агентствах утверждают - отели продолжают работать на прием иностранных туристов. Сегодня с утра ситуацию прояснило и МВД Турции - в разъяснении этого ведомства говорится, что отели не могут принимать только местных жителей и иностранцев с видом на жительство в Турции. Но иностранных туристов, которые приезжают на отдых, ограничения не касаются. То есть получается, что ехать отдыхать можно.

Впрочем, как уже писала "Страна", среди представителей турецкого туристического бизнеса ходят слухи, что правительство все же может ввести ограничения и для иностранцев, чтобы местное население не возмущалось дискриминацией.

Если это произойдет, украинские туристы могут попасть в непростую ситуацию, ведь мало того что отдых будет испорчен, так еще и непонятно, что делать и как добираться домой. Как показывает опыт прошлых локдаунов, с организацией эвакуационных рейсов могут быть проблемы.

"Страна" разбиралась, как турецкий локдаун скажется на отдыхе украинцев.

"Едут на "все включено", зачем им рестораны"

Турция накануне национального локдауна, который продлиться с 29 апреля по 17 мая, встречает украинских туристов по-прежнему радушно. Но уже сегодня с утра местные гиды, сопровождающие наших отдыхающих из аэропорта в отели, дают краткий инструктаж.

Рассказывают об особенностях ограничений и на что нужно обратить внимание, отдыхая в отеле.

В распоряжении "Страны" есть видео, на котором местный гид поясняет, что произошло. "Локдаун вводится для того, чтобы местный контингент не приезжал в отели, и праздники прошли спокойно. Иностранных туристов запрет на поселение в гостиницы не касается", — говорит гид. Он также рассказывает об ограничениях: продовольственные магазины в субботу и воскресенье будут работать до 17.00, рестораны - только на вынос.

Торговые центры, салоны красоты, развлекательная инфраструктура работать не будут. При этом туристам можно выходить за пределы отелей и гулять по городу, также не будут отменять экскурсии.

В украинском офисе TEZ TOUR нам рассказали, что о граничения комендантского часа не будут распространятся на туристов.

"Отели открыты, работают как и ранее. Постоянно проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, включающие дезинфекцию, температурный скрининг и др. Отдыхающие могут выходить за пределы территории отелей, но при этом обязательно ношение масок. Туристам также рекомендуется иметь при себе документы, подтверждающие их статус (копию ваучера и паспорта). Работают больницы, дежурные аптеки и т.д. Прямое обслуживание клиентов ресторанами/кафе не осуществляется, работают только на доставку.

Персонал туристического сектора вакцинирован, и перед началом работы проходит медицинские осмотры. Большинство экскурсии компании TEZ TOUR в Турции проводятся в обычном режиме, с соблюдением мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований", — отметили в компании.

То есть, как видно речь идет уже не о всех экскурсиях, а о "большинстве".

"В целом экскурсионные программы на курортах Турции не предусматривают посещения закрытых мест, музеев. В основном это прогулочные туры, поездки на квадрациклах, рыбалка. Поэтому особых сбоев быть не должно. Но может какую-то экскурсию и отменят", — добавил руководитель сети "Поехали с нами" Олег Кулик. То есть, об всех "сюрпризах" туристы узнают уже на месте.

"В целом практически все ограничения турецкого локдауна украинских туристов мало касаются. Люди едут на "все включено", им то и рестораны особо ни к чему. Единственное - будут закрыты торговые центры, что может не понравиться любителям шопинга", — говорит Кулик.

При этом, по его словам, отдых в Турции, после того, как Россия закрыла авиасообщение с этой страной, и местные отели остались без российских туристов, как и прогнозировалось, подешевел.

"Неделя отдыха в хорошем отеле сейчас стоит 600-700 евро на "все включено". Если бы не ЧП с российскими туристами, было бы примерно на 200 евро дороже", - отмечает Кулик.

При этом многие отели на майские праздники не откроются, хотя выбирать все равно есть из чего.

Скидки привлекли в турецкие отели дополнительный поток украинских туристов, - говорят в агентствах.

Даже несмотря на локдаун, люди продолжают интересоваться отдыхом в Турции на майские праздники, - отмечает Олег Кулик.

"Отказов из-за новостей от локдауне у нас нет. Люди и правда звонят, беспокоятся, так как во многих СМИ прошла информация, что, якобы, закроются отели. А после того, как мы разъясняем ситуацию, вопросы снимаются", — добавили в TEZ TOUR .

Могут ли закрыть отели в Турции

Правда, о слухах, которые обсуждаются в турецкой туристической среде, что, якобы, отели для иностранцев все же могут закрыть, разве что немного позже, нашим туристам ничего не говорят.

А такие слухи есть, и вероятность того, что власти Турции могут все же прикрыть отели для иностранцев существует. Особенно, если среди самих турков будут нарекания на "дискриминацию".

Но в наших турфирмах в такой сценарий не особо не верят.

"Как вы себе представляете - закрыть отель. А людей куда? Их же на улицу не выселят, разве что придется вывозить в другие отели. Если речь пойдет об эвакуации, проблем еще больше. Пока эвакуируют всех отдыхающих, уже и локдаун закончится. Ведь наплыв туристов в Турцию уже массовый", — отмечает Олег Кулик.

В тоже время, многие турецкие отели прекращают работу по своей инициативе, так как из-за запрета на отдых для местных и россиян функционировать им просто нерентабельно. И это может стать главным риском для украинских туристов даже если турецкие власти официально и не введут запрет на прием иностранцев.

В пресс-службе МАУ нам подтвердили, что все чартерные рейсы в Турцию продолжают выполняться по расписанию.

Но, к примеру, в Казахстане, после новостей о турецком локдауне, решили сократить количество рейсов в эту страну. С 29 апреля и до конца мая Air Astana уменьшает количество рейсов в Стамбул и Анталию (с трех в неделю до двух). Для пассажиров отмененных рейсов проведут репатрационные рейсы, а тем, кто забронировал билеты вернут деньги или перенесут сроки, - заявили в компании.

Вице-премьер России Татьяна Голикова 26 апреля попросила туристические компании пока воздержаться от продажи туров в Турцию и Танзанию даже на летний период. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, - пояснила она. Также Голикова рекомендовала турфирмам прежде чем открыть продажи летних туров с 1 июня дождаться возобновления полноценного авиасообщения с Турцией. Добавим, что Россия до сих пор продолжает вывозить из Турции своих туристов.

Но у нас никаких ограничений ни по авиасообщению, ни по продаже туров пока не планируется.

Стоит отметить, что для тех туристов, кто вдруг передумал и хочет отменить поездку, вариант с возвратом средств практически нереален. В турфирмах нам пояснили, что все деньги тут же перечисляют за билеты и отели, а раз все работает, то и вернуть средства проблематично. При этом действуют стандартные условия договоров - если турист отменяет поезду без уважительных причин (а локдаун таковой не является), то имеет право, в лучшем случае, на возврат части суммы.

Что нравится далеко не всем туристам.

"Я покупала тур в Турцию без локдауна, хотели не просто отдохнуть на море, но и съездить на шопинг, покататься по стране. Как будет теперь - неясно, но однозначно, это уже не те условия, за которые я платила деньги. Но в туркомпании сказали, что деньги вернуть не могут, так что придется лететь", — рассказала нам киевлянка Ирина.

"Могут быть неприятные сюрпризы"

Отдельный вопрос - что делать тем, кто планирует ехать в Турцию без турфирмы. Многие так летают в Стамбул - покупают билет на регулярные рейс и бронируют отели напрямую или через Booking.

"Регулярные рейсы также будут осуществляться. Конечно, для пассажиров, которые выбирали отдых на майские праздники в рамках самостоятельной программы, могут случиться неприятные неожиданности. К примеру, сложно будет передвигаться по стране. Но пока мы не видим массовых запросов на отмены билетов. Более того, продажи билетов на на регулярные рейсы по Турции растут. Если у кого-то поменяются планы, и он передумает лететь, для него есть несколько вариантов - перенос даты путешествия, обмен билета на промокод с компенсацией плюс 25% к стоимости или возврат деньгами", - пояснили нам в пресс-службе МАУ.

Добавим, что если вы выберете возврат денег, то придется какое-то время подождать (до трех недель).

Стоит отметить, что на Booking на турецкий отели на даты с 30 апреля по 7 марта (то есть, как раз в локдаун) достаточно много акционных предложений.

К примеру, отель в Стамбуле Swissotel The Bosphorus Istambul уровня 5 звезд, который ранее стоил 56,7 тысяч гривен на двоих на неделю, сейчас снизил ценник до 39777 гривен. Akgun Istambul Hotel стоит 11069 за двухметный номер на неделю вместо 16,7 тысяч, InterContinental 17,1 тысячу вместо 21,4 тысяч гривен и т.п.

Но в описании предложений отелей указано, что некоторые услуги из-за коронавируса могут оказаться недоступными. Так, в InterContinental отмечают, что не работают тренажерный зал, сокращено время работы стойки регистрации, еда и напитки "могут быть ограничены или недоступны".