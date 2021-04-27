Во вторник, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль. В результате погиб боец ВСУ, еще двое военнослужащих получили боевые ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. Воинов (которые получили ранения - Ред.) доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины, выясняются обстоятельства инцидента.

Напомним, днем ранее на Донбассе от пули снайпер погиб украинский военный Иван Ковалевский с позывным "Африка".

Также мы писали, что 26 апреля на Донбассе противник нарушил режим прекращения огня и совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций войск ООС под обстрелом был ранен украинский боец.