Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти пересмотреть государственный бюджет на фоне растущего госдолга и выступает за смену правительства.

Соответствующее заявление политическая сила обнародовала на своем сайте во вторник, 27 апреля.

По мнению представителей партии, правительство "не в состоянии вывести из кризиса экономику и обеспечить социальные гарантии для украинских граждан", а единственный путь "выживания" у чиновников заключается в том, чтобы "дотянуть до следующего транша".

"26 апреля правительство разместило еврооблигации на 1,25 миллиарда долларов почти под 7% годовых. В прошлом году государственный долг вырос с 50,3% до 60,8% ВВП. И в этом году будет оставаться гораздо выше безопасного уровня, рекомендуемого для развивающихся стран. На обслуживание госдолга уже необходимо столько же, сколько выделяется на всю медицину из Государственного бюджета. Но будущие риски власть не смущают, она продолжает жить одним днем", - заявили в партии.

В то же время, по словам представителей политической силы, у Кабмина "нет ни четкой программы действий, ни понимания приоритетов", а кредитные средства "тратятся бесконтрольно".

"У правительства огромные проблемы с выполнением социальных обязательств. Не хватает средств на своевременные выплаты заработных плат и оплату "больничных". Уже приходится одалживать даже для того, чтобы не сорвать выплаты пенсий. Зато ни на минуту не останавливается коррупция на больших стройках. "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти прекратить бездумное наращивание государственного долга. Срочно провести пересмотр Государственного бюджета. Урезать расходы на силовиков и чиновников. Прекратить расхищение государственных средств под лозунгами "больших строек", - призывает ОПЗЖ.

В партии считают, что бюджетные средства должны идти на преодоление кризиса в экономике и поддержку украинских семей.

"А правительству безответственных временщиков пора уступить место ответственным управленцам. У этой власти нет перспектив, нужно сохранить перспективу для страны", - подытожили представители политической силы.

Напомним, недавно Нацбанк во второй раз за год ухудшил прогноз инфляции в Украине. За прошлый месяц сильно выросла стоимость таких продовольственных товаров, как подсолнечное масло, овощи и фрукты.

Ранее "Страна" разбиралась, сможет ли Украина обойтись без очередного транша от Международного валютного фонда.