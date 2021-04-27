В "Укрзализныце" заявили, что компания восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего сообщения, движение которых было временно ограничено из-за карантинных ограничений. При этом в настоящее время запрет высадки и посадки пассажиров действует только в "красной" Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ во вторник, 27 апреля.

В УЗ также напомнили, что отмена и восстановление остановок поездов из-за карантинных ограничений осуществляются на основе решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, сегодня в "Укрзализныце" заявили, что из-за повышения спроса на перевозки в период майских праздников компания назначает дополнительные поезда.

Также мы рассказывали, "Укрзализныця" отменила три поезда в Закарпатскую область из-за низкого спроса.