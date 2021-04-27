На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный Иван Ковалевский с позывным "Африка". Он был уроженцем села Коленки Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Городенковского городского совета на своей странице в Facebook.

"Выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти участника АТО уроженца села Коленки - Ковалевского Ивана Ивановича "Африка", который погиб 26.04.2021 года от пули вражеского снайпера", - сообщили в горсовете.

Напомним, 26 апреля в районе ответственности оперативно-тактического группировки (ОТГ) "Север" (ООС) противник нарушил режим прекращения огня и совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций войск ООС. В результате огня противника один солдат получил осколочное ранение.

Пять дней назад в результате обстрела на в зоне ООС на Донбассе погиб украинский военный. Боец получил несовместимое с жизнью осколочное ранение.

Также мы рассказывали, что 18 апреля в результате гранатометного обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранения.