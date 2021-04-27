В этом году в мае, по прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха составит +15...+18 градусов, это на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предполагают, что средняя температура воздуха в мае-2021 в Украине составит +15...+18 градусов, в горах - +11...+13 градусов. В первой половине месяца могут быть заморозки по всей стране, во второй половине мая - в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах.

Месячное количество осадков ожидается в западных областях в районе 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на остальной территории - 28-50 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Обычно средняя месячная температура в мае в Украине составляет +13...+17 градусов, в горных районах +7...+12 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 0...-6, в Карпатах и ​​на северо-востоке - до -7...-10 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха - +31...+37 градусов, на юге Одесской области, на Луганщине и в Крыму - до +38...+39 градусов.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через + 15 градусов в сторону повышения происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге - в первой) декаде мая.

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