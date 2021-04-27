Введение в Евросоюзе Цифрового зеленого сертификата (ЦЗС, ковид-сертификата - Ред.) для беспрепятственного передвижения в странах ЕС не повлияет на функционирование безвизового режима, в частности, с Украиной, Грузией и Молдовой.

В то же время, в случае введения этими странами сертификатов, соответствующих стандартам ЦЗС, Еврокомиссия сможет "принять решение об их адекватности, а страны ЕС могут самостоятельно определять, какие вакцины могут быть допустимыми для ЦЗС.

Об этом говорится в разъяснении Еврокомиссии, предоставленном агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы внимательно следим за развитием вакцинации за пределами ЕС и стремимся возобновить поездки, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать, и это будет безопасно. Важные поездки из страны, которая не является членом Евросоюза в ЕС разрешены при соблюдении условий тестирования и карантина в соответствии с рекомендацией Совета, в то время как несущественные поездки в настоящее время ограничены из большинства стран за пределами ЕС. Возобновление поездок будет зависеть от эпидемиологической ситуации как в ЕС, так и за его пределами. Страны, которые в настоящее время пользуются безвизовым режимом въезда в ЕС, продолжат это делать", - заявили в ЕК.

Представители комиссии заявили, что на данный момент готовится предложение о внесении поправок в рекомендацию об ограничении поездок за границу, чтобы "учесть последние события". Подготовка проходит в условиях обсуждения с государствами членами ЕС.

Также в ЕК напомнили о том своем предложении, согласно которому гражданин страны, не входящей в ЕС, может поехать в какую-либо страну Евросоюза и получить ЦЗС там.

"Гражданин страны, не являющейся членом ЕС, может запросить ЦЗС у государства-члена, в которое он или она направляется, предоставив всю необходимую информацию, включая надежное доказательство вакцинации. Затем государство-член должно будет оценить, были ли предоставлены надежные доказательства, и решить, выдавать ли ЦЗС", - заявили представители ЕК.

Кроме того, в среднесрочной перспективе, когда ЕК убедится, что третья страна выдает сертификаты, соответствующие международным стандартам и системам, которые совместимы с системой ЕС, Комиссия сможе принять "решение об их адекватности".

"Тогда такие сертификаты третьих стран будут приниматься на тех же условиях, что и ЦЗС. В обоих случаях правила принятия доказательства вакцинации будут такими же, как и для граждан ЕС: должны быть использованы вакцины, получившие разрешение на продажу в масштабах ЕС, но государства-члены могут принять решение использовать и другие вакцины дополнительно", - объяснили в ЕК.

Напомним, страны Евросоюза уже согласовали технические характеристики ковид-сертификатов ("зеленых сертификатов"), которые должны быть внедрены во всех странах ЕС к июню этого года.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств".

На данный момент в Евросоюзе рекомендованы к использованию четыре препарата, произведенных компаниями Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna и AstraZeneca (с недавних пор носит в ЕС другое имя - Vaxzevria).

"Страна" разбиралась, кто из украинцев сможет рассчитывать на открытие границ с Евросоюзом.