Глава Офиса президента Андрей Ермак признает, что кластеры, которые предложили представители Франции и Германии, могут стать основой "дорожной карты" по выполнению Минских соглашений.

При этом глава ОП продолжает настаивать на такой последовательности выполнения пунктов, которая предусматривает прежде всего передачу украинской стороне контроля границы, а затем уже проведение выборов на ныне неподконтрольном Донбассе (что противоречит условиям условиям самих кластеров и Минских соглашений - Ред.). Ермак в заявил, что в этом и заключается принципиальная позиция Украины.

Об этом он заявил в интервью изданию "Лига".

"Это сделано в логической последовательности того, что заложено в Минских соглашениях. За исключением тех моментов, которые уже изменились, и тех позиций, которые очень часто трактуются оппонентами так, как им хочется", - сказал руководитель Офиса президента

При этом кластеры Франции и Германии предусматривают иной порядок действий - выборы, а затем уже передача контроля границы.

Напомним, предложенная Парижем и Берлином "дорожная карта" предлагает компромиссный план реализации политической части Минских соглашений, но принципиальные моменты там остаются те же, что и в исходной версии Минска-2 - выборы на Донбассе до передачи контроля над границей и внесение особого статуса региона в Конституцию, от чего ранее категорически отказывался Киев.

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