В марте бренд POCO представил в Украине новый флагман POCO F3. В Украине продажи POCO F3 стартуют 30 апреля акционной распродажей Flash Sale. Смартфон можно будет приобрести в розничной сети АЛЛО и у всех официальных партнеров POCO.

POCO F3 поставляется в трех цветах: Arctic White, Night Black и Deep Ocean Blue. Он также получил два варианта конфигурации – 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Для конфигурации 6 ГБ + 128 ГБ рекомендованная розничная цена в Украине составит 11999 грн, для версии 8 ГБ + 256 ГБ – 12999 грн.

Flash Sale для POCO F3 будет проходить в АЛЛО и во всех магазинах-партнерах 30 апреля с 12:00 до 18:00. POCO F3 с конфигурацией памяти 6 ГБ + 128 ГБ будет доступен по цене 10499 грн, а POCO F3 8 ГБ + 256 ГБ – по цене 11499 грн. Доступные цвета смартфонов для Flash Sale: Arctic White и Night Black. Предложение будет действовать только в течение указанного времени или до полной распродажи, количество акционного товара ограничено.

Основные характеристики POCO F3