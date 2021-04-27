В марте бренд POCO представил в Украине новый флагман POCO F3. В Украине продажи POCO F3 стартуют 30 апреля акционной распродажей Flash Sale. Смартфон можно будет приобрести в розничной сети АЛЛО и у всех официальных партнеров POCO.

POCO F3 поставляется в трех цветах: Arctic White, Night Black и Deep Ocean Blue. Он также получил два варианта конфигурации – 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Для конфигурации 6 ГБ + 128 ГБ рекомендованная розничная цена в Украине составит 11999 грн, для версии 8 ГБ + 256 ГБ – 12999 грн.

Flash Sale для POCO F3 будет проходить в АЛЛО и во всех магазинах-партнерах 30 апреля с 12:00 до 18:00. POCO F3 с конфигурацией памяти 6 ГБ + 128 ГБ будет доступен по цене 10499 грн, а POCO F3 8 ГБ + 256 ГБ – по цене 11499 грн. Доступные цвета смартфонов для Flash Sale: Arctic White и Night Black. Предложение будет действовать только в течение указанного времени или до полной распродажи, количество акционного товара ограничено.

Основные характеристики POCO F3

  • мобильная платформа Snapdragon 870 5G с процессором Qualcomm®Kryo™ 585 (частота основного ядра до 3,2 ГГц);
  • графический процессор Qualcomm® Adreno™ 650;
  • оперативная память LPDDR5 и поддержка UFS 3.1;
  • технология охлаждения LiquidCool 1.0 Plus;
  • Wi-Fi 6;
  • 5G-модуль Snapdragon X55 5G (Поддержка 5G зависит от рынка и поддержки со стороны локальных операторов);
  • 6.67" AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц;
  • защитное стекло Corning® Gorilla® Glass 5;
  • поддержка звуковой технологии Dolby Atmos® (Поддержка Dolby Atmos® будет добавлена в следующих OTA-обновлениях);
  • тройная AI-камера: 48 Мп основная камера с поддержкой технологии 4-в-1 Super Pixel, сверхширокоугольный
  • объектив с углом обзора 119° и 5 Мп телемакромодуль;
  • 20-мегапиксельная фронтальная камера;
  • тройной микрофон и поддержка функции Audio Zoom;
  • аккумулятор емкостью 4520 мА•ч (тип);
  • быстрая зарядка мощностью 33 Вт.
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