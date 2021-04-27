Нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко на три месяца лишили слова в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом Гончаренко сообщил в Telegram-канале.

По словам нардепа, такое решение руководства ПАСЕ было принято не из-за инцидента с флагом на заседании 20 апреля, а из-за жалобы главы российской делегации.

"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии. Рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ Дамса из-за украинского флага и вопроса Меркель перенесли на начало июня", - написал Гоначренко.

Инцидент с флагом, который упомянул Гончаренко, случился 20 апреля. В ходе своего выступления нардеп достал простреленный на Донбассе флаг Украины. Президент ПАСЕ Хендрик Дамс сделал ему замечание и попросил прекратить, однако Гончаренко продолжал говорить речь с флагом в руках. Это возмутило Дамса, в результате микрафон Гончаренко отключили.

Что касается зимней сессии ПАСЕ, из-за ситуации на которой, по словам Гоначренко, его лишили слова, на ней Украина безуспешно пыталась оспорить полномочия российской делегации. Тогда украинский нардеп заявил, что Россия стала "пугалом для всего мира", что возмутило членов делегации от РФ.