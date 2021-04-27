Депутаты Киевского областного совета поддержали отставку действующего председателя Александра Склярова. Это произошло на внеочередной сессии, которая проходила в закрытом режиме из-за карантинных ограничений. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Решение об отставке было поддержано голосами 59 депутатов из 60 присутствующих. Общее количество депутатов Киевского областного совета составляет 84человека.

Также в отставку отправлены его замы Марина Сапожко и Валерия Ксензенко.

Напомним, во вторник, 27 апреля, депутаты Киевского облсовета созвали внеочередную сессию для смены руководства.

Ранее "Страна" писала, что после устранения с поста руководителя Киевской областной организации "Слуги народа" Александра Дубинского Офис президента пожелал поменять и руководителя Киевского облсовета. Сейчас им является близкий к Дубинскому Александр Скляров. Теперь же Офис хочет заменить его на Наталью Гунько - жену нардепа от "Слуги народа" Анатолия Гунько, который выиграл на округе Ляшко.

Также "мы сообщали, что полиция возбудила уголовное дело против депутата Киевского облсовета, который болел коронавирусом и при этом ходил на работу.