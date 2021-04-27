Ограничения комендантского часа в Турции в рамках тотального локдауна не распространяются на иностранных туристов, в том числе и украинцев.

Об этом сообщает туроператор TEZ TOUR.

"По состоянию на середину апреля 2021 в Турции действует общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00 в будни и с 19:00 пятницы до 05:00 понедельника, а также с 19:00 29.04.2021 до 05:00 17.05.2021", - заявили в TEZ TOUR.

При этом комендантский час не распространяется на туристов. При прогулке иностранцам, которые прибыли в страну, необходимо иметь оригинал или копию ваучера и паспорта.



В турагентстве добавили, что отели открыты, работают в полном объеме. Там на постоянно основе проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, включающие дезинфекцию, температурный скрининг и др.



В то же время гости могут выходить за территорию отелей только с защитной маской на лице.

Также уточняется, что в Турции работают больницы, дежурные аптеки. Прямое обслуживание клиентов в ресторанах и кафе не осуществляется. Эти заведения работают только на доставку.

Туроператор сообщает, что в Турции работает большинство экскурсионных объектов, информацию о которых можно получить у отельных гидов.

В Генеральном консульстве Украины в Стамбуле подтвердили информацию о том, что ограничительные меры, объявленные турецким правительством, не будут применяться к иностранным туристам, в том числе и к украинцам.

Также там рассказали, что авиасообщение между Украиной и Турцией продолжит действовать и не будет закрываться в период локдауна.

В Генконсульстве напомнили, что обязательным условием для въезда в Турцию остается наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда (кроме транзитных пассажиров и детей до 6 лет). Также туристам нужно иметь при себе страховой медицинский полис и заполненную электронную форму человека который въезжает в Турцию.

Вместе с тем, в генконсульстве добавили, что украинские туристы смогут без ограничения передвигаться между городами без скопления людей, посещать исторические музеи и другие туристические объекты Турции.

Напомним, в Турции приняли решение усилить карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения будут действовать с 29 апреля по 17 мая.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на период локдауна не будут работать в том числе и отели. При этом он не делал уточнений, что будут исключения для иностранцев.

"Страна" писала о том, какие еще ограничения в Турции будут действовать во время локдауна. Речь об ограничении перевозок, запретах на прием гостей для заведений общепита, переходе садиков и школ на онлайн-обучение.