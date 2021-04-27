"Оператор ГТС Украины" предложил дополнительные мощности по прокачке газа через Украину на май, но российский "Газпром" ими не заинтересовался.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Указано, что предложением "Оператора ГТС Украины" не заинтересовались грузоотправители, а это может быть только "Газпром".

На 2021 год у российской компании действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 19 апреля - всего 124 млн куб. м в сутки.

Во вторник на месячный аукцион ОГТСУ выставил дополнительно 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было.

В апреле "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем. Если бы "Газпром" принял предложение об использовании дополнительных транзитных мощностей, это бы означало возврат к объемам транспортировки через Украину 2019 года (до нового контракта на транзит и выплат "Нафтогазу" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража).

Напомним транзит российского газа через Украину в 2020 году обрушился более чем на треть.

Также мы писали о том, что в середине февраля "Газпром" на четверть сократил транзит газа через Украину.