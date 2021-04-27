"Страна" узнала, какие кары для депутата фракции "Слуга народа" Николая Тищенко придумали его коллеги по парламенту за грандиозную вечеринку, которую тот устроил в разгар карантина.

Юрий Камельчук, депутат фракции "Слуга Народа", хочет, чтобы Николай занялся уборкой и накормил нуждающихся.

"Помыть посуду, убрать, пропылесосить, и накормить в десять раз больше, чем было на вечеринке. Тех, кто не может себе насобирать на еду", - сообщил нардеп.

Алексей Гончаренко, депутат фракции "Европейская Солидарность", придумал радикальную кару для Николая Тищенко.

"Розги. Ну, мне кажется, это единственное, что могло бы в его случае помочь. Но наказывать нужно уже "Слугу Народа", а не его", - заявил Гончаренко.

А вот его коллега по партии Владимир Вятрович, избрал для Тищенко законное наказание.

"Я думаю, он должен отвечать. Во-первых, согласно закону, штрафы и так далее. Во-вторых, он должен был бы отвечать политически. Он народный депутат, который привлекает столько внимания, является одним из глав теперешней партии власти. Мне кажется, что абсолютно нормально для него было бы отказаться от депутатского мандата", - заявил Вятрович.

Более сдержано высказался "Слуга народа" Святослав Юраш. Он придерживается решения, которое приняла фракция.

"Не я придумывал, вся фракция, вы же знаете. Я вас понимаю, но к счастью, есть вся фракция", - считает Юраш.

Кира Рудык, глава партии "Голос", предложила вариант, чтобы сам Тищенко занимался поиском тех, кто нарушает карантин.

"Я бы заставила его самого дежурить месяц и находить людей, которые нарушат карантин. А также привлекать их к ответственности. Знаете, в Могилянке у нас, когда кто-то нарушал правила таким образом, их наказывали – студент должен был потом помогать руководителям Могилянки находить нарушителей и исправлять их. Я думаю, это лучший способ сейчас", - рассказала Рудык.

Также нардеп считает, что Николай должен заплатить штраф.

"Кроме выплаты штрафов, еще дополнительно дать какие-то пожертвования. Но я считаю, что дисциплинарные санкции внутри "Слуги народа" тоже должны быть, но это их личное дело", - заявила Рудык.

Андрей Холодов депутат фракции "Слуга народа", считает, что Николаю следует извиниться перед украинцами.

"Оплатить штраф и извиниться перед народом Украины. Я ему лично это сказал несколько раз. Считаю, что это будет правильное решение", - сообщил нардеп.

А вот Марьяна Безуглая депутат фракции "Слуга народа", размышляет, чтобы сделала на месте Тищенко.

"На его бы месте я бы просто вышла из фракции. Ну и, конечно, штраф", - заявила Безуглая.

Ее коллега по фракции Даниил Гетманцев утверждает, что это вопрос морали, а также сообщил, что у Николая был разговор с президентом.

"Осуждение, и осуждение самого себя. Нужно разобраться, каким способом была проведена вечеринка? Кто там был? Действительно, каким образом нарушались правила? Так как, если послушать Николая, не все так однозначно. Но на самом деле, я считаю, что он уже получил то наказание, которое достаточно существенное для него - разговор с президентом", - отметил Гетманцев.

Нардеп Антон Яценко решил поразмышлять, нарушал ли Тищенко карантин или нет. Но в целом Яценко считает, что в данном случае нужно воспользоваться правовым механизмом.

"Дело в том, что у нас не Средневековье. Все регулируется кодексом Украины про административное правонарушения. Поэтому правовую оценку я не могу давать, так как я не правоохранительный орган или суд. У меня есть информация только из социальных сетей.

С одной стороны, пишут разное, а господин, коллега, утверждает, что он ничего не нарушил, так как он проводил это мероприятие в номере. Если он проводил вечеринку в номере, в квартире или в жилом доме, это не было бы нарушением. Правильно? Если бы он снял номер просто - это один вопрос. Если работал ресторан - другой. То есть я думаю, человек должен сам определить свою меру политической ответственности, если он считает, что он нарушил что-то", - сказал Яценко.

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа", считает, что Тищенко должен устроить 10 таких вечеринок для тех, кто не может себе их позволить.

"Чтобы он сделал такие вечеринки для детей с Востока Украины, малообеспеченных семей. Когда закончится пандемия. Ещё 10 таких вечеринок с таким же бюджетом, но для людей, которое никогда такого не видели. Думаю, можно вот такое наказание вводить. Но тут партия должна решать, так как я понимаю фракция скинула этот вопрос на политический совет. Но когда будет встреча политической рады и когда будет решаться этот вопрос - неизвестно", - подытожил Качура.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил в отеле Fairmont вечеринку в честь дня рождения своей жены, тем самым нарушив правила карантина в столице. После этого, на заседании фракции, Тищенко попросил его "понять и простить".

Также мы писали, что глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что Тищенко должен добровольно взять на себя максимальное наказание и оплатить в бюджет, а также купить дроны для ВСУ.