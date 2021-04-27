Министерство иностранных дел Украины в ответ на высылку сотрудника украинского посольства в РФ, объявило консула России в Одессе персоной нон-грата. Он должен покинуть страну до 30 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 27 апреля.

"В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021", - заявили в МИД.

Также в ведомстве отреагировали на высылку дипломата в Москве:

"Полностью отвергаем голословные обвинения о том, что объявленный "persona non grata" украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций".

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что Украина рассматривает объявление МИД РФ сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата "как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины".

Он также добавил, что решение МИД РФ "грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и постоянную дипломатическую практику".

Напомним, 26 апреля Министерство иностранных дел РФ объявило сотрудника посольства Украины в России "persona non grata". После данного заявления МИД Украины заявило, что сделает ответный шаг по принципу взаимности.

Накануне мы рассказывали, что украинским дипломатом, которого Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата, оказался сотрудник консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергей Дереза.