В Тбилиси в возрасте 85 лет от осложнений после Covid-19 умер актер Кахи Кавсадзе, известный своими ролями Абдуллы в "Белом солнце пустыни" и Дон Кихота в "Житии Дон Кихота и Санчо".

Об этом сообщает "РИА Новости".

Кавсадзе заболел коронавирусной болезнью еще в прошлом году. В ноябре он попал в больницу с двусторонней пневмонией и Covid-19, от которого вскоре излечился.

Однако уже в середине февраля 2021 года Кахи Кавсадзе, госпитализировали в Первую университетскую клинику Тбилиси с двусторонней пневмонией. В конце марта Кавсадзе все еще находился в реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии.

Кахи Кавсадзе - известный грузинский актер. В его фильмографии больше 80 картин. Самые известные роли - Абдуллы в "Белом солнце пустыни" и Дон Кихота в "Житии Дон Кихота и Санчо". Он также снялся в "Мелодиях Верийского квартала", "Древе желания" и "Покаянии". Был ведущим актером Тбилисского академического театра им. Ш. Руставели.

Напомним, в апреле 2021 года умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука" Серафима Холина.

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