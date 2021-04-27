Депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы вести переговоры ради восстановления территориальной целостности Украины, в том числе и с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сопредседатель политической силы Юрий Бойко заявил в ходе заседания Верховной Рады во вторник, 27 апреля.

"Наша позиция не изменилась - переговоры должны проходить со всеми участниками этого процесса, в том числе с "непризнанными республиками", потому что они также являются подписантами минских соглашений", - заявил сопредседатель "Оппоплатформы".

По словам Бойко, у ОПЗЖ есть политическая воля для ведения таких переговоров, и если официальный Киев не хочет их проводить, то представители партии готовые это сделать "ради мира и восстановления территориальной целостности нашего государства".

Ранее так называемый глава "ДНР" Пушилин пригласил президента Зеленского провести переговоры на линии соприкосновения на Донбассе, кроме того он предложил главе государства пообщаться в формате онлайн-дебатов. "Глава ЛНР" Пасечник также заявлял о готовности встретиться с Зеленским.

Однако в Киеве не считают возможны проводить переговоры "главами ЛДНР".