В России подтвердили, что стороны готовят встречу двух президентов - Зеленского и Путина. Это первый настолько определенный сигнал из Кремля в ответ на недавние предложения Украины.

Встретиться с Путиным Зеленский захотел на фоне разрядки - когда ситуация вплотную подошла к отводу войск от украинских границ.

И, если сначала в Москве не подтверждали факта подготовки, сейчас открыто говорят на эту тему. Хотя, конечно, переговоры еще могут сорваться.

Состоятся ли они и о чем лидеры могут поговорить - разбиралась "Страна".

От игнора до приглашения в Москву

Разговоры о контакте двух президентов начались еще месяц назад - после гибели четырех украинских бойцов на Донбассе. Зеленский попробовал связаться с Путиным, но в Кремле разговаривать отказались.

Вместо этого российский президент встретился с урезанным составом Нормандской четверки - Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Потом тем же ответил и Зеленский. Правда, выразив надежду, что к беседе присоединится и Путин, однако этого не произошло.

То есть быть понятно, что Москва с Зеленским разговаривать не хочет.

Лед немного тронулся после 19 апреля. На встрече советников лидеров стран N4 прозвучало предложение российского представителя Дмитрия Козака устроить подобное заседание на Донбассе, с участием представителей ОРДЛО.

Хотя сама встреча ничем конкретным не закончилась, после нее Зеленский выпустил видео, где предложил Путину встретиться "в любом месте украинского Донбасса".

Через день, 22 апреля, российский президент ответил на это предложение. Он сказал, что ждет украинского коллегу в Москве в любое время. Но разговаривать готов лишь на темы двусторонних отношений, а не урегулирования на Донбассе.

"Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик – "ЛНР" и "ДНР", а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия", - предупредил Путин.

Тем не менее, как видим, произошел определенный сдвиг - если ранее в Кремле полностью игнорировали Зеленского, то сейчас, пусть и на своих условиях, но согласились на встречу. О чем это могло говорить?

Интересно, что в тот же день - 22 апреля - Россия заявила, что отводит войска от границ Украины. А из Украины посыпались заявления, что войны не будет, "расходимся копать огороды".

Вывод напрашивается один - в ходе разного рода переговоров Путина с лидерами Запада был достигнут некий компромисс. После которого и пошла явная разрядка.

Суть этого компромисса никем публично не обсуждается. Но можно предположить, что России гарантировали достройку "Северного потока - 2" - в обмен на отказ от военного решения "украинского вопроса".

Впрочем, понятно, что снят был только наихудший сценарий. А, судя по ситуации на Донбассе, где продолжают бушевать обстрелы, и по эпопее с высылкой дипломатов, ситуация лишь на шаг отошла от края пропасти.

В этом свете попытка Зеленского встретиться с Путиным - это явное желание еще дальше отойти от угрозы войны, которая может стать фатальной для Украины, если она выплеснется за пределы Донбасса. И заодно решить отдельные задачи, связанные с улучшением своего имиджа, изрядно потрепанного повторением политики Порошенко в ее наихудших формах.

А вот состоится ли такая встреча - пока вопрос открытый. Несмотря на позитивные вроде бы сигналы с обеих сторон.

Что заявили у Зеленского и Путина

Вчера на предложение российского президента встретиться в Москве ответил Владимир Зеленский.

"Все идет к тому, что эта встреча произойдет… Я дал задачу главе Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией Путина и они нашли взаимопонимание, сроки и место, где мы можем встретиться", - сказал президент Украины.

Он заявил, что место встречи "это детали" - главное, о чем будут говорить и смогут ли решить какие-то спорные вопросы. В том числе Зеленский заявил, что готов обсуждать поднятые Путиным темы русского языка в Украине и гонений на УПЦ.

Правда, судя из слов украинского лидера, ни то, ни другое не ущемляется в нашей стране. В качестве подтверждения Зеленский даже перешел на русский язык. Забыв добавить, что нарушил тем самым закон о защите госязыка, который запрещает чиновникам говорить по-русски при исполнении служебных обязанностей.

"У нас люди свободно говорят, исторически так сложилось, люди очень грамотные и говорят на разных языках… Все знают русский язык. Но мы помним, что государственный язык – украинский", - объяснил Зе. Примерно то же он заявил о церкви, ограничившись тезисом, что у нас тут полная свобода.

Сегодня информацию о подготовке встречи подтвердили в Кремле. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что на контакте с Украиной по этому вопросу находится зампред Администрации президента Дмитрий Козак.

При этом в Москве снова предупредили, что говорить о Донбассе с Зеленским не намерены.

"Если мы правильно поняли, президент Украины именно говорил о том, что Донбасс надо обсуждать, для этого нужна встреча. Это не совсем коррелирует с представлением президента России о наполнении этих контактов", - сказал Песков.

"Путин абсолютно четко изложил отношение к возможному наполнению диалога. Он может касаться только проблематики двусторонних отношений, а не поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", - добавил он.

Так будет ли встреча?

Как видим, условие Москвы выглядит невыполнимым - у Зеленского считают, что тема Донбасса основная в переговорах с Россией.

Кремль же сначала требует существенного продвижения по политической части Минских соглашений, а уж потом согласования каких-то моментов напрямую с РФ.

Впрочем, очевидно, что если встреча все же состоится, то лидеры так или иначе данных вопросов будут касаться. Пусть даже потом эта тема не прозвучит на брифинге или не войдет в итоговые пресс-релизы.

Вопрос даже не в этом, а в том, приведет ли встреча к практическим результатам.

Вызвать интерес Москвы к переговорам с Зе могут какие-то вполне конкретные проекты. Если даже таковым станет некое общее падение напряженности: возвращение дипломатов, восстановление транспортного сообщения, снятие торговых санкций или другие подобные вопросы.

Причем уже сейчас понятно, что Зеленский будет обходить вопросы, которые могут воспринять как большую "зраду" - вроде подачи воды в Крым.

Если же украинская сторона собирается продвигать формат "встреча ради встречи", то, скорее всего, в РФ от нее откажутся.

Пока Украина списка тем для обсуждений с Путиным не выдвигала. По крайней мере, в Москве говорят, что с Кремлем их не обсуждали. Поэтому на данный момент вероятность встречи не очень велика.