В среду, 28 мая, в Украину придет потепление. Повышению температуры воздуха до +11...+15 градусов будет предшествовать достаточно холодная, с заморозками, ночь.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозу, ночью со вторника на среду в Украине будут заморозками, но днем воздух прогреется до до +11...+15 градусов, исключением станет Сумская область, там днем будет +8...+10 градусов. По все стране ожидается солнечная погода.

В Киеве в среду будет солнечно и тепло, днем столбики термометром поднимутся до +13 градусов. Ночью ожидаются заморозки.

На Пасху (в этом году 2 мая - Ред.) в Украине возможны ливни и грозы, в Киеве предполагается дождь и температура воздух +18 градусов.

"Поскольку нынешняя весна очень оригинальная, то большое воскресенье (Пасха - Ред.) обещает выйти за пределы стереотипов. По предварительным прогнозам, и ночью, и утром 2 мая на Западе, Севере и в Центре ожидаются радостные ливни, порывистый ветер, веселые грозы и роскошная температура воздуха до + 17 + 23 градусов. А на Востоке и Юге - только ночные звезды, дневное солнце и теплая погода", - написала Диденко.

Ранее "Страна" писала, какая погода ждет Украину в ближайшую неделю и на Пасху.

Также сообщалось, что на майские празднике в Киеве, Львове, Одессе и других городах будет теплая погода, но с осадками.