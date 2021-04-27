Минимальная заработная плата для оперативников СБУ составит 40 000 грн, а средняя - 70 000 грн, также к сотрудникам спецслужбы применят повышающий коэффициент 1,2. Такие нормы содержит законопроект о реформе в СБУ.

Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая возглавляет депутатскую группу по разработке проекта реформы спецслужбы также опубликовала 13 пунктов документа, которые касаются переаттестации сотрудников.

1. Военнослужащие и государственные служащие Службы безопасности Украины, занимающие руководящие должности (или должностей по должности руководящего уровня), могут быть переведены на службу (работу) в Службе безопасности Украины с присвоением специального звания только в случае успешного прохождения ими аттестации.

2. Сотрудники оперативного состава, которые не занимают руководящих должностей (или должностей по должности руководящего уровня), с 1 января 2022 переводятся с их согласия на равнозначные должности в Службе безопасности Украины с присвоением им специальных званий.

3. Военнослужащими и государственными служащими Службы безопасности Украины, а также работниками, заключившими трудовой договор со Службой безопасности Украины, должности которых сокращаются, сохраняется соответствующий правовой статус, который они имели до вступления в силу настоящего Закона, при реализации функций Службы безопасности Украины ко дню их увольнения или перевода на службу (работу) в службе безопасности Украины. На указанный период оплата труда (денежное обеспечение) военнослужащих и государственных служащих Службы безопасности Украины, а также работников, заключивших трудовой договор со Службой безопасности Украины, осуществляется в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины, устанавливается оплата труда военнослужащих (сотрудников) по условиям и размерам, предусмотренным до вступления в силу настоящего Закона.

4. Выплата денежного обеспечения сотрудникам Службы безопасности Украины в случае успешного прохождения ими аттестации и / или присвоения им специальных званий Службы безопасности Украины осуществляется исходя из должностных окладов по должностям, которые определены частью ... этого Закона.

5. Аттестация проводится аттестационными комиссиями в которые входят представители разведывательного сообщества Украины и комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относится вопрос обеспечения контрольных функций Верховной Рады Украины за деятельностью органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов, согласно порядком прохождения военнослужащими (работниками) Службы безопасности Украины аттестации, утверждаемым Президентом Украины.

6. Предметом аттестации является оценка:

профессиональной компетенции военнослужащего (работника) Службы безопасности Украины;

профессиональной этики и добродетели военнослужащего (работника) Службы безопасности Украины.

7.График прохождения военнослужащими (работниками) Службы безопасности Украины аттестации устанавливает соответствующая аттестационная комиссия.

8.Аттестация проводится в присутствии военнослужащего (работника) Службы безопасности Украины, который проходит аттестацию.

9. Аттестационные комиссии вправе получать во всех органах прокуратуры, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственному бюро расследований, Национальном агентстве по предупреждению коррупции, других органах государственной власти любую необходимую для целей аттестации информацию о военнослужащем (работнике) Службы безопасности Украины.

10. Физические и юридические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления имеют право подавать в соответствующей кадровой комиссии сведения, которые могут свидетельствовать о несоответствии военнослужащего (работника) Службы безопасности Украины критериям компетентности, профессиональной этики и добродетели.

11. Аттестационные комиссии по результатам аттестации военнослужащих (сотрудников) Службы безопасности Украины принимают одно из следующих решений: решение об успешном прохождении военнослужащим (работником) Службы безопасности Украины аттестации или решение о неуспешном прохождения военнослужащим (работником) Службы безопасности Украины аттестации.

12. Аттестационные комиссии по результатам аттестации подают Председателю Службы безопасности Украины информацию о военнослужащих (сотрудниках) Службы безопасности Украины, успешно прошедших аттестацию, а также в отношении военнослужащих (сотрудников) Службы безопасности Украины, неуспешно прошедших аттестацию.

13. Повторное прохождение одним и тем же военнослужащим (работником) Службы безопасности Украины аттестации или одного из ее этапов запрещается.

Напомним, до сих пор СБУ была единственной силовой структурой, которая работала по закону 1992 года.

Также мы сообщали, что "слуга народа" Бужанский раскритиковал коллегу по фракции Безуглую.