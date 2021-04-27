Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты и НАТО провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе.

Об этом он заявил в ходе заседания Совета министров обороны государств - участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в столице Таджикистана - Душанбе, сообщает TACC.

"Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по усилению передового присутствия. Реализуется американская концепция "четыре по тридцать". Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооружённый конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах", - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ добавил, что в ответ на эту это Россия приняла соответствующие меры и провела подготовку Южного и Западного военных округов.

"Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи в районы выполнения учебно-боевых задач две армии и три соединения ВДВ", - сказал Шойгу.

"Четыре по тридцать" - название концепции, согласно которой 30 механизированных батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 боевых кораблей НАТО, которые будут приведены в полную боеготовность в течение 30 дней.

Напомним, ранее Шойгу заявил, что США и НАТО устраивают провокации в в воздушном пространстве и акватории Черного моря, при этом ряд стран пытается нарастить военное присутствие у границ РФ.

Также мы рассказывали, что неделю назад в России более 20 кораблей провели в Черном море учения с авиацией.