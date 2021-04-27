В Кремле, комментируя возможную встречу президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, заявили, что необходимо прояснить еще много деталей по ее повестке.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет ТАСС.

Предметом обсуждения могут быть только двусторонние отношения, уточнил Песков. По его словам, Киев пока не предлагал конкретные площадки для возможной встречи президентов.

"Мне неизвестно о том, что какие-то конкретные предложения транслировались бы из Киева в Москву, по крайней мере, до сих пор. Если мы правильно поняли, президент Украины именно говорил о том, что Донбасс надо обсуждать, для этого нужна встреча. Это не совсем коррелирует с представлением президента России о наполнении этих контактов. В любом случае, предстоит прояснить много деталей", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины.

Также, по данным пресс-секретаря президента РФ, в Кремле приветствуют инициативу Зеленского касаемо встречи, а администрации президентов России и Украины находятся в постоянном контакте по вопросу организации вероятных переговоров глав государств.

"Замруководителя администрации (президента РФ Дмитрий - Ред.) Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины", - сказал Песков.

Напомним, о подготовке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным вчера, 26 апреля, сообщил украинский глава государства Владимир Зеленский. По его словам, он поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией Путина и обсудить детали.

Что касается повестки встречи, Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс президенту Украины стоит обсуждать с представителями "ЛДНР", а потом с третьими странами, которой он назвал Россию. Также президент РФ заявил, что вопросы двусторонних отношений он готов обсудить с Зеленским в любое удобное для него время в Москве.

Также мы писали, что, в Кремле заявили, что не знают, где и когда может состояться встреча Зеленского с Путиным.

"Страна" разбиралась, почему целый месяц идут разговоры о контакте двух президентов, а результата нет.