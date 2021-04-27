Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область. В ходе визита он посетит передовые позиции украинских военных на временной административной границе с временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 27 апреля.

В ходе рабочего визита президент ознакомится с оперативной обстановкой, пообщается с военнослужащими Украины и проведет совещание относительно ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированным полуостровом в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.

Напомним, в середине апреля Служба безопасности Украины начала масштабные антитеррористические учения в Херсонской области, отрабатывали защиту морской и прибрежной зоны, а также административной границы с Крымом.

Также "Страна" сообщала, что 23 апреля Россия начала возвращать свои войска из временно оккупированного Крыма, объявив об окончании проверки боеготовности войск Южного и Западного военных округов.