В Киевском областном совете во вторник, 27 апреля, попытаются сменить руководителей. Для этого депутаты созвали внеочередную сессию. Она пройдет в закрытом режиме из-за карантинных ограничений.

Об этом "Стране" сообщили во фракции "За будущее".

На заседание вынесены вопросы отставки председателя Киевского областного совета Александра Склярова, его заместителей Марины Сапожко и Валерия Ксензенко, а также избрание нового руководства органа.

Под предложением о созыве сессии подписались 59 депутатов Киевского облсовета - фракции "Европейская Солидарность" и "За Будущее" в полном составе, а также большинство депутатов из политсилы самого Склярова и партии "Слуга народа".

"С октября прошлого года у нас было всего одно заседание, в то время, как в других областях уже провели по 5-6 сессий. Вы видите, что даже почти вся фракция "Слуги народа" подписалась под этими обращениями, несмотря на то, что Скляров относится к их же политсиле. Потому что все понимают, что так дальше продолжаться не может, облсовет просто ничего не делает", - говорят во фракции партии "За будущее".

Ранее "Страна" писала, что после устранения с поста руководителя Киевской областной организации "Слуги народа" Александра Дубинского Офис президента пожелал поменять и руководителя Киевского облсовета. Сейчас им является близкий к Дубинскому Александр Скляров. Теперь же Офис хочет заменить его на Наталью Гунько - жену нардепа от "Слуги народа" Анатолия Гунько, который выиграл на округе Ляшко.

Также "Страна" писала о том, что "слуги Народа" из Киевского облсовета во время локдауна собрались в ресторанном комплексе.