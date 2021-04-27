Киевским убийцей, который вырезал своих родителей и восьмилетнего брата, оказался 16-летний Максим Александрович Сумин, студент первого курса Киевского регионального высшего профессионального училища строительства по специальности автослесарь.

Об этом рассказал источник "Страны" в Министерстве иностранных дел (МВД) во вторник, 27 апреля.

По словам источника, парень признался в совершении жестокого убийства своих родителей и младшего брата. Он объяснил свои действия неприязненными отношениями, которые сложились в семье из-за постоянных ссор, и личным негативным отношением к родным.

Источник в МВД добавил, что нож, изъятый из кармана Максима, был виде "бабочки". Со слов задержанного, именно им он наносил смертельные ранения родным.

Напомним, о жестоком тройном убийстве правоохранители рассказали 27 апреля. В квартире, которая расположена на улице Ревуцкого, полицейские обнаружили тела ее владельцев и их восьмилетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое - киевляне 1971, 1979 и 2012 годов рождения.

Позже подростка разыскали и задержали. Парень во время очередного конфликта с родителями сначала нанес ножом смертельные ранения своим отцу и матери, а потом так же убил младшего брата. После этого злоумышленник еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими. За жестокое преступление юноше грозит пожизненное заключение.

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