Сегодня общественность узнала о тройном убийстве, которое было совершено в Киеве на минувшей неделе.

16-летний подросток жестоко убил своих близких: маму, отца и маленького брата.

Трагедия случилась в Дарницком районе на улице Ревуцкого, где жила семья. Парень несколько дней жил с телами погибших. Когда бабушка забила тревогу и подключила полицию, он подался в бега.

Полиция задержала подозреваемого. Он дал признательные показания. По словам молодого человека, он зарезал ножом родителей из-за конфликта, а потом расправился и с 8-летним братом. Ему грозит пожизненное.

"Страна" рассказывает об убийстве. Также нам стала известна личность преступника. Это Максим Сумин - уроженец Киева. Он учится на автослесаря в столичном профучилище. Все подробности - в нашем материале.

Тройное убийство в Киеве на Ревуцкого - что известно

Сегодня утром, 27 апреля, киевская Нацполиция опубликовала пресс-релиз, в котором сообщалось о тройном убийстве.

По словам шефа полиции Киева Андрея Крищенко, был задержан 16-летний подросток.

Он подозревается в убийстве своей семьи: 50-летнего отца, 42-летней мамы и 8-летнего брата. Семья киевлян жила на улице Ревуцкого на Левом берегу (район метро "Харьковская").

В полицию обратилась жительница Киева - бабушка подозреваемого. Она сообщила, что ее сын с женой и двумя детьми около трех дней не выходят на связь.

Наряд полиции отправился по указанному адресу. Квартира была заперта, дверь пришлось выламывать. Когда силовики попали внутрь, они обнаружили три тела. Мужчина, женщина и их младший сын были найдены мертвыми с колото-резаными ранами.

Полицейские стали искать четвертого члена семьи - 16-летнего подростка. Первые дни после убийства он находился в квартире с убитыми родственниками. Но потом подался в бега.

Для его розыска по тревоге был поднят весь личный состав Дарницкого управления полиции. Подросток был найден и задержан. При нем был обнаружен нож - предполагаемое орудие убийства. Он направлен на экспертизу.

Подросток задержан. Ему будет избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Киевлянину грозит пожизненное.

Что известно о подозреваемом Максиме Сумине

Источник страны в МВД сообщил детали убийства и также рассказал о подозреваемом подростке.

Его зовут Максим Александрович Сумин. Родился 11 октября 2004 года (осенью ему исполнится 17 лет). Информации в соцсетях о нем обнаружить не удалось.

Он - гражданин Украины и уроженец Киева. Вместе с семьей жил на улице Ревуцкого, в доме 44, у метро Харьковская.

Ревуцкого, 44, Киеве - в этом доме жила семья Суминых

Сумин - студент первого курса Киевского регионального высшего профессионального училища строительства по специальности "автослесарь". Учебное заведение находится на улице Маричанской, между метро Голосеевская и Васильковская.

Киевское региональное высшее профессиональное училище строительства

По данным нашего источника, Максим Сумин полностью сознался в совершении тройного убийства. Свои действия он объяснил плохими отношениями в семьи, которые сформировались "из-за постоянных ссор", и негативного отношения к родителями.

Сначала он убил мать и отца, потом - брата, который, вероятно, был свидетелем преступления.

"Работники полиции нашли в кармане Сумина нож в виде "бабочки". Со слов задержанного, ним он и убил родственников", - сообщил источник "Страны в МВД.

В Украине уголовная ответственность наступает с 16 лет. Таким образом, если вину подростка докажут, смягчающий фактор из-за его возраста применяться не будет.