Впервые за несколько лет в Украине дали официальную оценку словам скандального журналиста Остапа Дроздова. Того самого, который постоянно оскорбляет в эфирах "неправильных" украинцев.

Нацсовет по телерадиовещанию, после запроса нардепа Макса Бужанского, назвал эти заявления разжиганием ненависти и вражды.

Конкретно решение Нацрады касается эскапады Дроздова о зрителях закрытых оппозиционных телеканалов 112, NewsOne и Zik. Телеведущий обозвал их "имбецилами", "одноклеточными" и "крысами".

На 4-м телеканале, где все это прозвучало, назначена внеплановая проверка. Правда, нет никакой уверенности, что это закончится чем-то серьезным.

Во-первых, на сайте Нацсовета выводы по Дроздову не опубликованы.

А во-вторых, это уже не первый "розжиг" Дроздова на самых разных медийных площадках. И пока ни одна из них не понесла никакого взыскания - как и он сам. А Нацсовет обратил внимание на проблему, которую обсуждали по всей Украине, только после депутатского запроса.

"Страна" напоминает о главных скандалах с телеведущим.

За что Нацсовет проверит 4-й канал

После того как в феврале украинские власти решением СНБО закрыли три оппозиционных телеканала, телеведущий Остап Дроздов позволил себе оскорбления в адрес их телезрителей.

В эфире "4 канала" он разразился оскорблениями в адрес людей, которые смотрели 112, NewsOne и Zik.

"Одноклеточные потеряли свой корм, амебам больше нечего смотреть, инфузории-туфельки бьются в припадке..." - сказал ведущий. Дроздов также рекомендовал таким зрителям заняться другими делами, например, лепить вареники для украинских военных.

"Ну почитай книгу, старая баба. Возьми доместос и помой унитазы... Нечего делать? Почитай книжку, протри хрусталь... Но в конце-концов, старая глупая баба, налепи вареники, заморозь их и отправь их нашим ребятам на передовую. В конце-концов возьми словарь, начни учить язык. Есть куча занятий, куча занятий. И такие миллионы людей, которые чувствуют катастрофический недостаток яда, катастрофический недостаток того, что делает их абсолютными имбецилами и гражданскими крысами. Таких людей иначе как убогими назвать невозможно..." - сказал Остап Дроздов.

По обращению народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского в отношении "4 канала" назначили проверку. В Нацсовете подтвердили, что в эфире прозвучали "призывы к разжиганию ненависти и вражды, и пропаганды неполноценности граждан Украины по признакам их принадлежности к аудитории Zik, NewsOne и "112 канала".

Теперь в установленное законом время "4 канал" должен подать объяснения. Результаты внеплановой проверки Нацсовет рассмотрит на заседании после 3 июня.

Предварительные выводы Нацсовета следующие.

По результатам мониторинга, эфир с Дроздовым нарушил следующие нормы:

ст. 6 Закона Украины "Про телевидение и радиовещание", по которому не допускается использование телерадиоорганизаций для разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти; пропаганды, исключительности, превосходства либо неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологий, принадлежности к той или иной нации или расы, физического или имущественного положения, социального происхождения);





пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "Про телевидение и радиовещание" (Телерадиоорганизация обязана придерживаться законодательства Украины и требований лицензии);





части первой статьи 28 Закона Украины "Про информацию" (Информация не может быть использована для разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека).

"Высказывания Дроздова... имеют признаки опосредованного призыва к разжиганию ненависти и вражды к части граждан украинского общества, пропаганды неполноценности граждан по признаку их принадлежности к телевизионной аудитории телеканалов "112 Украина", "Z Zik" "Newsone", что имеет значительный потенциал угрозы нарушения общественного порядка и национальной безопасности Украины в условиях агрессии Российской Федерации против Украины", - значится в выводах Нацсовета.

Последняя фраза, конечно, весьма странная - выходит, если бы не было агрессии РФ, то обзывать людей "имбецилами" и "крысами" позволительно.

Да и разжигание ненависти Нацрада считает почему-то не прямым, а опосредованным.

В каких еще скандалах фигурировал Дроздов

Если вспомнить все заявления по теме разжигания ненависти, связанные с Дроздовым, то наберется на один том, поэтому перечислим наиболее скандальные из них.

В 2017 году он заявил о том, что русскоязычные украинцы являются залогом войны. "Ваш язык является языком не только Пушкина, но и Путина... не только Достоевского, но и лугандонского наемника... не только Цветаевой, но и патриарха Кирилла. Ваша речь делает мою страну страной русского мира. Свист пуль и канонада градов звучит на вашем языке... Умоляю вас, подумайте над этим", - написал он у себя в Facebook.

Всех граждан Украины он призвал переходить на украинский и назвал "одноязычие вопросом долга".

Хотя тот же Дроздов в 2014 году публиковал статью про прекрасный "двуязычный Майдан", который заложил основу "прекрасной двуязычной Украины". "И снова русский язык смущает наш разум. В этом есть некая несправедливость. Ибо все мы искренне восхищались, когда Революцию поддержало гигантское количество русскоязычных. Это был их вклад в будущее своей страны - страны, где они могут свободно пользоваться своим родным русским. Я именно так понял формулу общенационального единения - на незыблемых принципах сосуществования различных украинских разностей. Видя это сосуществование, люди плакали от счастья", - писал он. И разница трех лет поистине колоссальна.

26 октября 2019 года в интервью Янине Соколовой (5 канал) Дроздов назвал жителей Донбасса "пропащими людьми" и предложил лишить всех жителей неподконтрольных территорий украинского гражданства. "В определенной мере это страшные люди... Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший. Они в том "ДНР" и "ЛНР", кроме "Раши тудей" и Скабеевой, ничего не слушают. Это в принципе пропащие люди", - заявил журналист.

Слова Дроздова на видео с 11:59

Тогда на него по заявлению спецкора "Страны" Олеси Медведевой завели уголовное дело. Но оно никак не движется, и Дроздов по нему даже не подозреваемый. Параллельно он продолжает унижать "неправильных", с его точки зрения, украинцев.

За русский язык досталось от Дроздова даже режиссеру Олегу Сенцову, которого сложно упрекнуть в пророссийскости. 29 октября 2019 года Остап Дроздов обеспокоился тем, что в Украине создают образ национального героя из Олега Сенцова, который совсем не говорит по-украински.

"Меня глубоко беспокоит, что стахановскими темпами штампуется и легитимизируется новоявленная идентичность "русскоязычный патриот". Даже не двуязычный - а собственно одноязычный русскоязычный. Я считаю, что несмотря ни на какие драмы и заслуги не может национальным героем быть человек, который двух слов сказать не может на государственном языке той страны, которую он так любит и за которую так фатально отстрадал", - написал журналист.

В ноябре 2019 года Дроздов заявил, что население Украины и вовсе составляет "несчастных 20 миллионов", а все остальные являются "пророссийскими". "Если посмотреть на всю страну, честно, то она прямо так и хочет запрыгнуть назад в этот сраный Русский мир. На шестом году войны это происходит".

В декабре 2019 года он написал у себя в Facebook, что русскоязычное население Украины "или должно исчезнуть как вид", или уехать жить в другую страну.

Нападки Дроздова продолжились и в 2020-м, когда он назвал президента Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи", а также "убожеством" и "организмом".

24 февраля он заявил, что его злят 13 млн украинцев, согласные жить в пророссийской Украине. Мол, эта часть жителей страны является внутренними коллаборантами и врагами №1.

27 июня 2020 года в интервью он заявил, что "ненавидит Украину из-за придурков, которые тут живут", ... ненавидит "народ", который сходил на выборы и "проголосовал за обитателя дна". Он признался, что чувствует себя "глобально несчастливым человеком":

"Я буду её [Украину] не то что ненавидеть, я бы её задушил голыми руками", - добавил он.