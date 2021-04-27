С начала этой недели внимание украинцев приковано к ситуации с коронавирусом в Турции. Президент Реджеп Эрдоган объявил национальный локдаун с 29 апреля до 17 мая.

Теперь туристы из Украины, купившие авиабилеты и туры на майские праздники, находятся в состоянии неопределенности.

С одной стороны, турецкие власти сообщают, что для гостей из-за границы будет сделано исключение и они смогут поселиться в отелях. С другой стороны, это решение Анкара может переиграть, чтобы не дискриминировать своих граждан. Они пока лишены возможности и отдыхать на своих курортах, и праздновать Рамадан.

Однако даже если с путевками все будет хорошо, остается еще один вопрос: а не вызовет ли вспышка ковида в Турции "эффекта Буковеля"? И не станут ли украинские туристы, которые после майских вернутся домой, виновниками новой волны ковида?

Ситуация осложняется тем, что в Турции "гуляет" малоизученный южно-африканский штамм. А еще по миру распространяется индийская версия коронавируса - из-за которой в самой Индии массовая гибель населения.

"Страна" разбиралась в последствиях турецкого локдауна и новых штаммов для украинцев.

Что происходит с коронавирусом в Турции

Турция не плетется в последних рядах в плане вакцинации от коронавируса. Наоборот, находится в мировых лидерах - на седьмом месте.

По последним данным, уколы там получили более 21 миллиона граждан. До вакцинации 50% населения при нынешних темпах осталось полгода.

Но активная прививочная кампания пока не смогла снизить заболеваемость коронавирусом. На графике ниже четко видна третья волна.

На минувшей неделе суточный прирост новых случаев в Турции превышал отметку в 61 тысячу (при населении 82 миллиона). На этой неделе, после выходных, показатель ниже - плюс 37 тысяч пациентов.

Изо дня в день в Турции устанавливаются антирекорды по самому важному показателю - уровню смертности. Умирают около 350 больных в сутки.

Ключевые причины стремительного развития ковида в Турции можно выделить две.

Первое. Уже во всех регионах республики бушует британский штамм коронавируса. Он намного агрессивнее, нежели "классический" вариант ковида. Очень опасен не только не для пожилых и хронически больных, но молодых и здоровых. Характеризуется высокой смертностью - в два раза выше, чем у китайской версии.

Параллельно британского подвиду коронавируса по Турции курсирует еще и южноафриканский штамм. Его более сложно диагностировать. Он тоже отличается высокой заразностью, способен ускользать от антител, которые выработались ранее. Те, кто заболевают ковидом из ЮАР, переносят заболевание чаще всего в тяжелой форме.

Таким образом, третья волна коронавируса в Турции - это вспышка уже новых штаммов. В связи с этим важно и то, какие вакцины там вводят. Их две - Pfizer и Sinovac (она же CoronaVac).

Китайскую вакцину CoronaVac в Украине уже тоже применяют (с 12 апреля). Турция же была одной из первых стран мира, которая стала активно вводить своим гражданам препарат. Но его проблема в низкой эффективности - всего 50,65%. То есть половина привитых все равно заболевают ковидом. Также нет данных о том, насколько качественно вакцина защищает от новых штаммов.

Таким образом, часть усилий Турции по вакцинации населения оказалась бесполезной. Не исключено, что если бы вместо CoronaVac там применяли более качественную вакцину, сейчас ситуация была бы не такой критичной.

Второе. Турция - едва ли не единственная крупная страна мира, которая донельзя облегчила в страну въезд иностранцам. Причины понятны - туризм приносит республике миллиарды долларов. Эта сфера обеспечивает работой около двух миллионов турок.

Но, будучи открытой для иностранных туристов, Турция, грубо говоря, стала рассадником для коронавируса.

Как Зеленский агитировал украинцев ехать в Турцию

Россия, откуда в Турцию шел основной туристический поток, закрыла сообщение с Турцией с 15 апреля до 30 мая включительно.

Формальной причиной стало то, что после возвращения именно с турецких курортов российские граждане чаще всего привозили мутировавшие штаммы ковида - британский и южноафриканский. При этом закрытие сообщения совпало с обострением вокруг Донбасса и было истолковано как сигнал Турции не поддерживать Украину.

Однако по факту оказалось, что Москва вовремя предугадала тенденцию.

Интересно, что после решения России президент Владимир Зеленский призвал украинцев ехать туда отдыхать вместо россиян.

"Россияне сказали, что будут ограничивать туристов, туризм из Российской Федерации в Турцию. Это их личные дела. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать туризм и показать, что мы поддерживаем Турцию", - сказал Зеленский 15 апреля, когда эпидситуация была уже очень сложная.

В результате украинцы продолжили покупать туры и авиабилеты в Турцию на майские праздники. Но вчера узнали неприятную новость - что сама республика вводит локдаун.

Сегодня генеральное консульство Украины в Стамбуле опубликовало разъяснение для граждан. Авиасообщение прекращаться не будет, а туристы смогут отдыхать по намеченному плану (подробности в материале "Страны" - Вопросы по майским. Закроются ли турецкие курорты для украинцев из-за объявленного локдауна).

По данным "Страны", среди представителей турбизнеса ходят слухи, что турецкое правительство все-таки введет ограничения и для иностранцев, чтобы местное население не возмущалось дискриминацией. То есть, ситуация пока все же остается неопределенной.

Впрочем, даже если отдыхающим из Украины удастся реализовать свои туры - далеко не факт, что это будет хорошо как для них самих, так и для страны в целом.

Сейчас по возвращении из-за границы украинцы должны на протяжении двух недель находиться на самоизоляции. Но от этого освобождаются те, кто сделает ПЦР-тест непосредственно перед вылетом в Украину или после прибытия в страну.

Как известно, один отрицательный ПЦР - вообще не гарантия того, что человек не болен. Особенно это касается новых штаммов, которые в Украине идентифицируют в отдельных лабораториях, когда пациент уже в активной фазе заболевания.

Таким образом, следовать советам Владимира Зеленского и поднимать туристический бизнес в Турции, когда страна задыхается от ковида - не самая удачная идея. Тем более, большинство курортников из Украины поедут на побережье не привитыми. Все это чревато новым "эффектом Буковеля" - когда курортники привезут в страну бушующий в Турции штамм.

И это при том, что сейчас по миру начал распространяться индийский штамм ковида. Который также может попасть в Украину.

Индийский штамм коронавируса. Что о нем известно?

Главная околоковидная новость последних дней - зафиксирован еще один штамм коронавируса - индийский.

За день в Индии выявили рекордные 349 тысяч заразившихся. В день умирает более двух тысяч человек.

В местных больницах мест не хватает даже в коридорах и на улицах около клиник. Из-за нехватки кислорода для пациентов его запретили использовать в немедицинских целях.

От коронавируса там умирают каждые четыре минуты. В стране не хватает дров для погребальных костров.

При этом в относительных цифрах смертность в Индии гораздо ниже, чем в Украине. По данным сервиса Worldometer, на один миллион населения Индии умерло за время пандемиии 142 человека, а в Украине - 977.

А в недавноем суточном разрезе, в Индии за последние дни погибает в среднем два человека на миллион. А в Украине - 4,5 смерти на такое же количество населения.

То есть, если за весь период пандемии наша смертность почти в семь раз превышала индийскую, то в последние дни этот разрыв сократился, и теперь Индия отстает лишь вдвое. Это значит, что скачок смертности там очень серьезный.

Причина вспышки - местный агрессивный штамм вируса. Его из Индии уже завезли в Швейцарию, Чехию, Германию, Бельгию, Великобританию, США, Австралию и Сингапур.

По данным индийских властей, зафиксированный коронавирус отличается необычной двойной мутацией шиповидного белка. Его рабочее название - B.1.617.

Шиповидной белок - это та часть вируса, с помощью которой он внедряется в клетки организма человека.

После изучения 11 тысяч анализов граждан Индии специалисты установили, что 771 из них был заражен вирусами уже известных ученым вариаций: 736 образцов содержали в себе британский вирус, 34 - южноафриканский и один - бразильский.

То есть индийский штамм включает в себя другие ранее известные мутации.

Ученые выяснили, что из-за такой структуры коронавирус может распространяться еще быстрее. Причем, существует риск заражения индийским вариантом как уже переболевших ковидом, так и привитых.

Производители вакцин проводят исследования для заключения о том, смогут ли они защитить людей от индийского мутанта. Но пока определенных результатов нет.