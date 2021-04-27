Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания провел внеплановую проверку "4 канала", в эфире которого телеведущий Остап Дроздов оскорбил зрителей закрытых властями оппозиционных телеканалов "112", NewsOne и Zik.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Максим Бужанский, по обращению которого была назначена проверка.

"Установлено, что были призывы к разжиганию ненависти и вражды, и пропаганды неполноценности граждан Украины по признакам их принадлежности к аудитории Zik, NewsOne и "112 канала", - написал Бужанский.

Теперь в установленное законом время "4 канал" должен подать объяснения.Результаты внеплановой проверки Нацсовет рассмотрит на заседании после 3 июня.

Напомним, телеведущий Остап Дроздов в начале февраля в эфире "4 канала" обозвал зрителей закрытых телеканалов 112, NewsOne и Zik "имбицилами", "одноклеточными" и "крысами".

Также мы писали, что недавно телеведущий Остап Дроздов выступил против переселенцев с Донбасса, заявив, что они "приехали с "русским миром" в багажнике".