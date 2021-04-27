Президент Евросовета рассказал, почему не уступил стул Урсуле фон дер Ляйен в Турции

Президент Европейского совета Шарля Мишеля прокомментировал неловкую ситуацию, когда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на встрече президента Турции, глав Евросовета и Еврокомиссии не хватило стула.

Об этом он рассказал в эфире Euronews во вторник, 27 апреля.

В частности, Шарль Мишель рассказал, почему не уступил стул главе Еврокомиссии.

"Я знаю, что эти обстоятельства заставили многих из вас подумать, что я должен был действовать по-другому. Но я решил не делать этого, а продолжать переговоры, чтобы не спровоцировать политический инцидент, который, как я тогда подумал, мог бы иметь более серьезные последствия", - заявил он.

Напомним, неловкая ситуация с участием главы ЕК, когда ей не хватило стула, произошла 7 апреля во время встречи президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

В администрации турецкого президента заявили, что встреча, возможно, прошла не в том помещении, где планировалась. В итоге участники переговоров расселись на диванах.

Вчера Урсула фон дер Ляйен заявила, что скандал, где ей не хватило стула иллюстрирует неравноправное отношение к женщинам. "Моё заключение: такое произошло, потому что я - женщина", - сказала она.