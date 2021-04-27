В США по прежнему считают, что пока рано принимать на веру отвод российской военной техники от украинских границ. Американская сторона ссылается на данные разведки, но детали не разглашает. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, США продолжат пристальное наблюдение за отводом подразделений РФ от границ Украины.

Об этом сказал Кирби во время брифинга.

"Без углубления в детали, ведь мы не можем здесь говорить об информации разведки, мы видели некоторый отвод части российских войск от Украины ... но еще рано говорить и достоверно верить тому, что, по словам России, это были военные учения, и они уже закончились, и они всех возвращают", - сообщил Кирби.

Напомним, в конце минувшей недели Пентагон уже делал заявление о преждевременности оценки заявлений Минобороны РФ об отводе российских войск от границ Украины, а также призывал Россию прекратить провокации, уважать территориальный суверенитет Украины и способствовать стабильности вдоль границы.

Как сообщалось, 22 апреля Россия заявила о начале отвода войск от границы с Украиной. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, солдаты Западного и Южного военных округов с задачами справились. И с 23 апреля начинают процесс возврата в места постоянной дислокации.

Однако выяснилось, что часть российской техники все же останется недалеко от границ Украины - на полигоне под Воронежем. Эксперты напомнили о том, что похожий маневр российская армия предпринимала и в 2014 году, когда после заявлений об отводе, оставленная неподалеку российская военная техника в июле начала обстрелы украинских войск через границу, а в августе, получив подкрепление, вошла на Донбасс.