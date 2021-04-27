В среду, 28 апреля, Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева примет решение относительно завершения или продления действия введенных местной властью строгих ограничений, в число которых входит ограничение на пользование общественным транспортом.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в случае, если ситуация с распространением коронавируса в Киеве не будет ухудшаться, местные власти не исключают ослабления введенных до 30 апреля строгих ограничений.

"В среду, 28 апреля, будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, которая состоит из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов. Они примут решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию", - написал Кличко.

По мнению мэра столицы, локдаун в Киеве дал положительные результаты, и количество новых случаев коронавируса начало снижаться.

"Но расслабляться рано! Есть немало рисков. Особенно, учитывая то, что впереди пасхальные праздники. И у нас до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных. Этот вирус очень опасен и агрессивен. И сегодня самое главное - сохранить здоровье и жизнь людей", - заявил Виталий Кличко.

Напомним, Киев сейчас находится в "красной" зоне карантина по решению Госкомиссии по ТЭБ и ЧС. Также решением КГГА в столице введены дополнительные ограничительные меры, к которым относится запрет на использование общественного транспорта для всех, кроме обладателей спецпропусков. Глава Минздрава Максим Степанов анонсировал, что Киев покинет "красную" зону карантина до конца недели.

Также мы писали о том, что сейчас в "красной" зоне карантина остались Киев и 9 областей.