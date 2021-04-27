Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия и Таджикистан создают объединенную систему противовоздушной обороны.

Об этом он рассказал в ходе переговоров с главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо, сообщает TACC во вторник, 27 апреля.

"Чтобы повысить надёжность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединённой региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение", - сказал Шойгу.

Министр обороны России также сообщил, что страны также планируют совместно отражать угрозы из Афганистана.

"На фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане осуществляем планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываем вопросы практического взаимодействия в ходе учений", - сказал он.

Кроме того министр обороны РФ заявил, что у России и Таджикистана общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

"С учетом этого оказываем поддержку таджикистанской стороне. Уделяем повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, а также функционированию 201-й российской военной базы", - сказал он.

Также министр добавил, что на прошлой неделе прошли совместные тактические учения подразделений 201-й российской военной базы, дислоцированной на территории республики, и Вооруженных сил Таджикистана.

Кроме того Шойгу заявил, что РФ готова увеличить количество таджикских военнослужащих для обучения в военных вузах, а также ждет военных республики на учениях "Запад-2021", которые пройдут в сентябре.

Напомним, в России более 20 кораблей провели в Черном море учения с авиацией.

Также сообщали, что на полигоне в России показали возможности армейских средств противовоздушной обороны.